Roglic non vincerà mai il Tour: perché no

salto con gli sci, che è diventato professionista solo a 25 anni, che ha cominciato solo con l'essere un 'interessante' cronoman, che finisce per fare podio nei Grandi Giri, vincere Grandi Giri, vincere Classiche Monumento e vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi, è semplicemente un fenomeno. Un fenomeno diverso da Pogacar, ma pur sempre fenomeno. Roglic ha avuto la sua occasione per vincere il Tour de France, era il 2020. L'aveva dominato, in difesa, ma l'aveva dominato quel Tour. Poi è successo quel che è successo Di solito si comincia dal perché sì, ma noi cominciamo dal perché no. Forse perché non ci crediamo neanche più noi. Ma non tanto perché non riconosciamo delle qualità al corridore sloveno. Non scherziamo... Uno che arriva dal, che è diventato professionista, che ha cominciato solo con l'essere un 'interessante' cronoman, che finisce per fare podio nei Grandi Giri, vincere Grandi Giri, vincere Classiche Monumento e vincere la, è semplicemente un fenomeno. Un fenomeno diverso da Pogacar, ma pur sempre fenomeno. Roglic ha avuto la sua occasione per vincere il Tour de France, era il 2020. L'aveva dominato, in difesa, ma l'aveva dominato quel Tour. Poi è successo quel che è successo alla crono di La Planche des Belles Filles

Nel 2021 la caduta, nel 2022 la caduta. E nel 2023? Nel 2023 Roglic avrà quasi 34 anni e anche nel ciclismo l'età si fa sentire. È vero che il più 'vecchio' a vincere il Tour fu un certo Firmin Lambot che lo conquistò a 36 anni e 131 giorni, ma parliamo anche di un'altra epoca (1922). In tempi moderni, quello più âgés è stato Cadel Evans che vinse il Tour 2011 a 34 anni e 160 giorni. E allora perché non lo può fare anche Roglic? Beh, Evans lo vinse grazie ad un mezzo suicidio di Andy e Fränk Schleck e con un Contador stanco dal tentativo di doppietta Giro+Tour. Beh, anche a Roglic potrebbe capitare l'anno di 'fortuna', ma considerando corridori come Pogacar, Vingegaard, lo stesso Bernal dovesse tornare, il discorso età potrebbe essere un fattore determinante.

I corridori più anziani a vincere un Tour de France

Corridore Età Firmin Lambot (1922) 36 anni, 131 g Henri Pélissier (1923) 34 anni, 181 g Cadel Evans (2011) 34 anni, 160 g Gino Bartali (1948) 34 anni, 7 g Lucien Buysse (1926) 33 anni, 310 g Joop Zoetemelk (1980) 33 anni, 230 g Firmin Lambot (1919) 33 anni, 135 g Léon Scieur (1921) 33 anni, 127 g Carlos Sastre (2008) 33 anni, 96 g

E non solo l'aspetto anagrafico. C'è da considerare che, ormai, la Jumbo Visma ha il suo capitano per il Tour de France: Jonas Vingegaard. Già quest'anno il danese veniva considerato co-capitano al pari di Roglic, tanto che nella tappa di Arenberg tutti si fermarono per Vingegaard, con Roglic che invece dovette farsi la strada da solo per arrivare al traguardo... L'anno prossimo sarebbe impossibile pensare in un Roglic sempre capitano a discapito del danese. Soprattutto se Vingegaard sarà il campione in carica...

Roglic può ancora vincere il Tour: perché sì

Vogliamo chiudere le porte a Roglic? Ma neanche per sogno, considerando che è un corridore tanto sfortunato quanto, a volte, anche fortunato e bravo a cercarsi la fortuna. Vi ricordate la Liegi vinta nel 2020? Beh, insomma, Roglic è comunque un corridore che non muore mai. Che può avere la giornata storta in un Grande Giro, ma che ha una mentalità pazzesca tanto da poter resuscitare. Quindi non precludiamo nulla al corridore sloveno. Magari, l'anno prossimo, Pogacar curerà solo Vingegaard, così da lasciare semaforo verde a Roglic. E poi taaaac, sarà il classe '89 a trionfare sugli Champs-Élysées. Tutto può essere. La qualità per vincere un Grande Giro non gli manca (ne ha vinti 3 e fatto podi in 5 GT) e come dice sempre Contador querer es poder”.

L'invito che facciamo a Roglic: venga a vincere il Giro

Anche noi proviamo a tirare le nostre conclusioni. Posto che siamo contentissimi di avere un corridore come Primoz nel mondo del ciclismo, non pensiamo che possa vincere ancora un Tour. Non con Vingegaard e Pogacar in circolazione. Cosa fare? Dopo aver vinto la 4a Vuelta consecutiva, lo sloveno potrebbe farsi una scampagnata verso l'Italia, che ama tanto. Sì perché in Italia, Roglic ha già vinto 9 corse, tra le tre tappe conquistate al Giro d'Italia (una nel '16 e due nel '19), la classifica generale della Tirreno-Adriatico, una tappa della Tirreno, poi il Giro dell'Emilia (due volte), la Tre Valli Varesine e la Milano-Torino.

Perché non provare a vincere il Giro d'Italia? Nel 2016 era semplicemente un gregario di Kruijswijk, nel 2019 non ci andò tanto lontano, finendo 3° alle spalle di Carapaz e Nibali, capendo che per vincere un Grande Giro non bisognava fare 200 corse nei mesi precedenti. Ora i tempi sono maturi per provare a conquistare la Corsa Rosa e lui stesso darebbe un tocco di qualità in più rispetto alle ultime edizioni vissute. Roglic farebbe bene al Giro, magari dando anche lo spunto a Pogacar di venire, e il Giro farebbe bene a Roglic. Un altro Grande Giro in carriera farebbe comodo: 2 su 3 (considerando la Vuelta) non sarebbe una statistica così da poco, considerando che lo sloveno è diventato professionista solo a 25 anni.

