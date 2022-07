Fabio Jakobsen, che conquista così Quick Step Alpha Vinyl che fa doppietta dopo la vittoria di Mattia Cattaneo che ha portato Jakobsen fino all'ultimo km. Qualche velocista ha proprio toppato, mentre Magnus Cort Nielsen ha regalato spettacolo nella prima parte di tappa. Va in archivio anche la seconda tappa del Tour con il successo di, che conquista così la prima volata della Grande Boucle . Grande risultato per lache fa doppietta dopo la vittoria di Lampaert nella tappa inaugurale . Senza dimenticare che il team belga aveva vinto la prima volata anche al Giro ( Cavendish a Balatonfüred ). Lampaert ha perso la gialla, in favore di van Aert , ma poco male visto il risultato finale della tappa. Grande lavoro del belga come grandissimo lavoro anche diche ha portato Jakobsen fino all'ultimo km. Qualche velocista ha proprio toppato, mentreha regalato spettacolo nella prima parte di tappa.

I promossi

Fabio Jakobsen

Non era facile trovare il successo oggi vista la grande pressione e il grande nervosismo dovuto alla conformazione della tappa. In più, Fabio Jakobsen ad un certo punto si è perso Lampaert, Morkov e Honoré. Non gente di poco conto del suo treno. Loro sono rientrati e hanno dato tutti il proprio contributo, ma non è stata una volata lanciata veramente dal treno. A lui è bastata, però, solo una trainata per mettersi alle spalle van Aert e Mads Pedersen. Importante vittoria per il neerlandese che conquista così il suo primo scalpo al Tour dopo aver già vinto in carriera 5 tappe alla Vuelta.

Mattia Cattaneo

Treno della Quick Step Alpha Vinyl stravolto dalle cadute. È vero che Lampaert ha dato comunque il suo contributo, tirando proprio lui la volata a Jakobsen, ma che dire del lavoro di Mattia Cattaneo. Il bergamasco si è sobbarcato il compito di tre uomini in quel finale molto teso, allungando il gruppo con la sua andatura, portando il velocista neerlandese fino all'ultimo km. Grandissimo lavoro di Cattaneo che si dimostra una volta di più uomo squadra in questa Quick Step.

Magnus Cort Nielsen

Faceva fatica a rendersi protagonista al Giro, ma la sua condizione è cresciuta molto. È lui l'animatore della fuga, è lui a stravincere su ogni GPM. Bystrom, così come Rolland, non possono fare nulla contro il padrone di casa, trainato dal pubblico danese. È un velocista, un po' atipico, ma Magnus Cort Nielsen è la prima maglia a pois di questo Tour de France.

I bocciati

Caleb Ewan

Venuto al Tour per riscattarsi dopo lo 0 al Giro d'Italia, l'australiano però non parte col piede giusto in questa Grande Boucle. E dire che aveva dato l'impressione di avere la gamba giusta con quella volata al traguardo volante, dando anche l'idea di voler fare la classifica a punti. Nella volata di Nyborg, quella che contava, si è però perso, giungendo al traguardo solamente al 13° posto. Non un piazzamento da Caleb Ewan.

Dylan Groenewegen

Dylan Groenewegen, contrariamente ad Ewan, è finito nei 10 ma, considerando il lavoro della BikeExchange Jayco nella prima parte della corsa, è un po' poco il 7° posto raccolto dal neerlandese. Si è perso completamente il suo treno nel finale e con un'ultima curva a dir poco sbagliata, ha detto addio ai sogni di gloria.

Pierre Rolland

Un tempo faceva la classifica generale, oggi punta alla maglia a pois. Legittimo, anzi intelligente nel capire i propri limiti. Ma il Pierre Rolland di oggi è lontano anni luce da quello che vinse sull'Alpe d'Huez. Al primo GPM di giornata è stato schiantato da Magnus Cort Nielsen che scalatore non è. E la Côte d'Asnaes Indelukke non era l'Alpe d'Huez... In più Rolland era anche in superiorità numerica avendo al suo fianco Barthe.

