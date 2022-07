Il week end danese è ormai alle spalle e da martedì comincerà un altro Tour de France. C'è chi ha già perso contatto dalle prime posizioni, come Damiano Caruso che, purtroppo,

Wout van Aert che ha finalmente indossato la sua prima maglia gialla in carriera al Tour. Il belga però non è ancora riuscito a vincere una tappa in questa Grande Boucle con tre secondi posti consecutivi. 2° nella Alfredo Binda nel 1930 (anche lui nelle prime tre tappe). dopo queste prime tre tappe. Lui come altri corridori di rango, come Jack Haig, Rigoberto Uran e altri. E dire che, a parte la crono, abbiamo visto due volate di gruppo. Uno dei protagonisti di questa trasferta danese è stato sicuramenteche ha finalmente indossato la sua prima maglia gialla in carriera al Tour. Il belga però non è ancora riuscito a vincere una tappa in questacon tre secondi posti consecutivi. 2° nella crono di Copenaghen alle spalle di Lampaert, 2° nella volata di Nyborg battuto da Jakobsen, e ancora 2° nella volata di Sonderborg battuto da Groenwegen. A suo modo un record. Solo un altro corridore era riuscito a fare tre secondi posti consecutivi nella storia del Tour:nel 1930 (anche lui nelle prime tre tappe).

Van Aert è un eterno secondo?

Wout van Aert. 2° alle Olimpiadi di Tokyo alle spalle di Carapaz, due volte 2° alle spalle di Ganna nella crono iridata agli ultimi 2 Mondiali. Ha fatto 2° anche nella prova in linea dei Mondiali ad Imola alle spalle di Alaphilippe. Per non parlare anche di tutti i secondi posti nel ciclocross alle spalle di Mathieu van der Poel. Insomma, una sorta di tormentone, tanto che qualcuno gli ha appiccicato l'etichetta di “eterno secondo”. Beh, da questo punto di vista, la statistica parla chiaro. Con il 2° posto di Sonderborg, van Aert ha collezionato il suo 100° secondo posto in carriera tra ciclismo su strada e ciclocross. Mica male. Però sono risultati anche da contestualizzare. In questo 2022, tanto per dire, sono 17 i podi in 25 giorni di corsa dimostrando se non altro la duttilità di van Aert che è performante su ogni terreno. Può vincere a cronometro, può vincere in una volata di gruppo (non essendo però un velocista puro), può vincere una tappa di alta montagna (non essendo però uno scalatore). Proprio questa è la forza di un van Aert che ti vince la crono della Parigi-Nizza, la volata di gruppo del Giro del Delfinato e nel mentre ti fa Ormai diventa una consuetudine questo famoso 2° posto per. 2° alle Olimpiadi di Tokyo alle spalle di Carapaz, due volte 2° alle spalle di Ganna nella crono iridata agli ultimi 2 Mondiali. Ha fatto 2° anche nella prova in linea dei Mondiali ad Imola alle spalle di Alaphilippe. Per non parlare anche di tutti i secondi posti nel ciclocross alle spalle di. Insomma, una sorta di tormentone, tanto che qualcuno gli ha appiccicato l'etichetta di “”. Beh, da questo punto di vista, la statistica parla chiaro. Con il 2° posto di Sonderborg, van Aert ha collezionato il suotra ciclismo su strada e ciclocross. Mica male. Però sono risultati anche da contestualizzare. In questo 2022, tanto per dire, sonodimostrando se non altro la duttilità di van Aert che è performante su ogni terreno. Può vincere a cronometro, può vincere in una volata di gruppo (non essendo però un velocista puro), può vincere una tappa di alta montagna (non essendo però uno scalatore). Proprio questa è la forza di un van Aert che ti vince la crono della Parigi-Nizza, la volata di gruppo del Giro del Delfinato e nel mentre ti fa 2° alla Roubaix o 3° alla Liegi

Van Aert negli ultimi 4 anni

Stagione Vittorie/Secondi posti 2019 3 vittorie e 3 secondi 2020 5 vittorie e 1 secondo 2021 7 vittorie e 3 secondi 2022 5 vittorie e 8 secondi

Non è un caso che, proprio al Tour dell'anno scorso, van Aert eguagliò un piccolo record. Vinse tre tappe nell'edizione 2021, conquistando la crono di Saint-Émilion, la volata sugli Champs-Élysées e la tappa col doppio passaggio sul Mont Ventoux. Una crono, una volata di gruppo e una tappa di alta montagna. Gli ultimi due corridori a riuscirci in un Tour de France? Bernard Hinault nel 1979 e Eddy Merckx nel 1974.

Van Aert è performante sempre. Da febbraio ad ottobre e si tuffa su tutti i terreni possibili, arrivare secondo è un po' una legge dei grandi numeri per corridori come il belga. Certo, in questi anni la forbice è stata più successi che secondi posti, rapporto che si è un po' ribaltato in questa stagione. 8 secondi posti contro 5 vittorie, ma il Tour è ancora lungo, la stagione è ancora lunghissima per aggiungere altre vittorie alle 35 già conquistate in carriera tra i professionisti nel ciclismo su strada. È interessante anche vedere il numero di secondi posti generale ottenuti nelle ultime 4 stagioni, considerando solo gare World Tour. Van Aert è il terzo assoluto in questa classifica, alle spalle del suo compagno di squadra Primoz Roglic e al velocista Sam Bennett.

Chi ha collezionato più secondi posti dal 2019?

Corridore Secondi posti* Primoz Roglic 25 Sam Bennett 16 Wout van Aert 15 Fernando Gaviria 13 Peter Sagan 12 Caleb Ewan 12

*si considerano solo le gare del circuito World Tour

Magari avere un eterno secondo così...

Ribadiamo però il nostro concetto. Quello del secondo posto è un discorso prettamente statistico. I risultati, van Aert li ottiene eccome. Come detto, 35 vittorie in carriera nei Pro, 6 vittorie al Tour de France, una Classica Monumento, più svariate altre Classiche già messe in bacheca (Strade Bianche, Gent-Wevelgem, Omloop, E3 Saxo Bank Classic, Amstel Gold Race). È un vero vincente altroché e siamo sicuri che arriverà prima o poi la maglia iridata anche su strada, dopo essere diventato già 3 volte Campione del mondo nel ciclocross. Wout van Aert è il prototipo di corridore che, in realtà, tutti vorrebbero avere in casa. Ogni Nazione pagherebbe oro per avere un corridore alla van Aert o alla van der Poel. Magari non sempre efficaci nelle loro azioni, ma sempre spettacolari e che possono davvero vincere dappertutto. Magari averlo in Italia un eterno secondo così...

