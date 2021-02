La stagione 2021 è ufficialmente iniziata con il GP La Marseilles e l' Étoile de Bessèges (con un grande Pippo Ganna che ha vinto due tappe ), ma ci sono ancora altri corridori che devono debuttare. Alcuni di questi li vedremo all'opera nel Tour de la Provence , nel sud della Francia, che proporrà nel suo percorso il Mont Ventoux (che tornerà al Tour de France quest'anno ). Un bel battesimo per il Campione del mondo Julian Alaphilippe , ma anche per Fabio Aru alla prima gara con la maglia della Qhubeka Assos dopo la parentesi invernale nel ciclocross .

Si parte subito forte al Tour de la Provence. Già al km 0 della prima frazione ci sarà una salita di 1a categoria, con la strada che sale fino al Col de l'Espigoulier per 10,4 km alla pendenza del 5,3%. Poi i corridori affronteranno tre GPM di 3a categoria: il Col de Mazaugues al km 38 (1,4 km al 5,9%), la Montée du Brulât al km 108,6 (2,3 km al 6,7%) e la Montée du Camp al km 152,2 (4,9 km al 3,7%). L'arrivo di Six-Fours-les-Plages è 'facile', considerando la consistenza della tappa che dice 2618 metri di dislivello. Ci sarà già l'occasione per vedere qualche tentativo di fuga degno di un Grande Giro.

La seconda frazione sembra quasi una Classica viste le tante côtes disseminate fino a Manosque. Abbiamo il Grand Caunet al km 15,9 (3,6 km al 3,6%), poi i dentelli di Signes, Méounes-lès-Montrieux, La Roquebrussanne, Tourves, Bras e Brue-Auriac che non sono segnati però come GPM. Avremo anche due traguardi volanti, con gli sprint di Gréoux-les-Bains e Manosque (il primo passaggio sulla linea del traguardo). Poi si torna a salire con il Col de la Mort d'Imbert al km 132 (5 km al 4%) e il Col de Montfuron al km 154,7 (3 km al 4%), fino all'arrivo di Manosque comunque in leggera pendenza. Un'altra scampagnata da 2403 metri di dislivello.

È la tappa regina di questo Tour de la Provence. Si parte adagio e al km 20,6 ci sarà il primo sprint di giornata a Aureille, poi due GPM di 3a categoria: il Col de la Lauris al km 56,9 (1,1 km al 4,4%) e il Col du Pointu al km 72,2 (3,8 km al 4,5%). Il percorso resta quello tipico francese, con i classici sali e scendi, visto che i corridori affronteranno anche una salita a Gordes non segnata però come GPM. A Bédoin ci sarà il secondo sprint intermedio e proprio da lì comincerà la salita del Mont Ventoux. 14,6 km al 7,6% di media, con arrivo posto però a Chalet Reynard (non la quota più alta) a 1431 metri. Altra giornata con più di 2000 metri di dislivello, 2800 per la precisione.