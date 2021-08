Magnus Cort Nielsen che è riuscito a resistere anche a Primoz Roglic. Lo sloveno, intanto, ha Bernal fa la conta dei danni, Enric Mas vuole giocarsi fino in fondo le sue carte. Andiamo a leggere quanto dichiarato dai protagonisti della Vuelta dopo l'impegnativa tappa dell'Alto de Cullera . Un vero proprio Muro che ha visto trionfareche è riuscito a resistere anche a. Lo sloveno, intanto, ha recuperato la maglia roja , ma non aveva assolutamente voglia di vincere. Voleva solo evitare pericoli visto i tanti ventagli tentati nel corso della giornata.fa la conta dei danni,vuole giocarsi fino in fondo le sue carte.

Primoz ROGLIC

Non sono affatto deluso, Cort Nielsen è stato il più forte. Aveva un’ottima gamba e sicuramente ha meritato la vittoria. Quanto a me, non puntavo tanto al successo. Prima di tutto, volevo stare al sicuro, fuori dai guai e poi provare a godermi questa salita. Alla fine avevo buone gambe e ho fatto un piccolo sprint. Ho ripreso la roja troppo presto? Sono problemi dolci. Vedremo chi sarà il più forte a Santiago de Compostela. La strada è ancora lunga. Siamo all’inizio, dobbiamo cercare di mantenere alta l’attenzione e fare il nostro lavoro

Cort Nielsen esulta! Roglic stacca i rivali, 3° Bagioli: rivivi l'arrivo

Egan BERNAL

È stata una tappa molto complicata e c’era grande nervosismo in gruppo per via del vento. Nel finale avevamo l’opportunità di provare a vincere e, ovviamente, abbiamo tentato di coglierla. Jhonatan Narváez ha fatto un forcing incredibile a inizio salita e anch'io ho fatto fatica a seguirlo. Forse abbiamo commesso qualche piccolo errore, ma sono contento di come sia andata oggi

Enric MAS

Tutti sanno che abbiamo una squadra di qualità e oggi lo abbiamo dimostrato. Ora ci aspettano giorni molto duri, con salite come il Balcón de Alicante e l’Alto de Velefique, e proveremo a giocarci le nostre carte. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi e siamo pronti a dare battaglia nonostante Roglic sia un avversario davvero forte e abbia, oltretutto, la cronometro dalla sua

Aleksandr VLASOV

Oggi mi sentivo abbastanza bene e in generale penso che la mia forma stia migliorando di giorno in giorno. La tappa è stata davvero dura, velocissima e anche il vento nel finale l’ha resa ancora più dura. Ma i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro per portarmi nel primo gruppo dopo che il plotone si è diviso in più parti e in seguito ho ricevuto un aiuto importante mentre ci stavamo dirigendo verso l’ultima salita

Ero in una buona posizione e ho solo cercato di seguire i primi corridori. All’ultimo km ho provato ad attaccare da solo e penso che sia stata una buona mossa, ma alla fine non siamo riusciti a prendere l’ultimo corridore dalla fuga e sono arrivato 4°. Tuttavia, sono abbastanza contento di questa giornata e della mia forma. Vediamo cosa accadrà nelle prossime tappe

Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) / La Vuelta 2021 Credit Foto Getty Images

Magnus CORT NIELSEN

Questa vittoria è speciale per me perché è arrivata in maniera molto diversa rispetto ai miei successi alla Vuelta. Le ultime tappe che ho vinto sono state volate di gruppo. Sono molto felice di aver dimostrato che posso vincere anche su più terreni, e al termine di una fuga, in una tappa come quella di oggi. Era difficile capire se avevo la possibilità di vincere e quanto ampio fosse il distacco. Il gruppo è andato forte prima della salita per tenere nelle posizioni migliori gli uomini di classifica. Ho visto che avevamo ancora un po’ di margine, per me si trattava solo di arrivare al traguardo il più velocemente possibile. Speravo anche che nessuno dei miei compagni di fuga rimanesse sulle mie ruote

Roglic mi ha fatto paura? Sono molto felice di essere riuscito a tener dietro Roglic. A circa 150 metri dall’arrivo lo vedevo arrivare... Ho fatto uno sprint con tutto quello che avevo, per fortuna sono riuscito a tenermelo alle spalle

Roglic nuova maglia roja, Hugh Carthy crolla, Ciccone fatica: gli highlights

