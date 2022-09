Continuiamo a perdere corridori in questa Vuelta. La giornata era partita col forfait di Samuele Battistella e Bruno Armirail, ma è purtroppo proseguita con l'abbandono di. Il corridore australiano, vincitore di due tappe , le prime due di salita, sull'Ascensión al Pico Jano e sul Colláu Fancuaya è stato costretto a lasciare la Vuelta dopo una brutta caduta a 171 km dal traguardo. Caduta che ha visto coinvolti anche, il leader della classifica a punti, e, il campione nazionale spagnolo e 4° nella classifica generale. Con loro anche altre atleti che sono tutti rientrati. Tutti rientrati tranne Jay Vine che era rimasto a terra dolorante toccandosi spalla e polso. È arrivato purtroppo l'addio per la maglia a pois: una sorta di maledizione perché anche , al termine della prima settimana , fu costretto al ritiro - con la maglia a pois indosso - a seguito di una caduta.

Con l'uscita di scena di Jay Vine, a questo punto, sarà Richard Carapaz ad indossare la maglia a pois al termine della tappa. Il corridore ecuadoriano era proprio in lotta col capitano dell'Alpecin Deceuninck ed è ora in testa con 30 punti a +8 su Arensman e +9 su Stannard.

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.