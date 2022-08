6 GPM e quasi 4000 metri di dislivello. Senon fosse andato in fuga, avrebbe sicuramente perso la maglia a pois. Anzi, si era già messo in vetrina abbastanza conquistando il simbolo della leadership della classifica scalatori a Bilbao , riuscendo poi a mantenere la maglia nella frazione dell'Ascensión al Pico Jano . Tutto incredibile considerando cosa facesse di 'mestiere' Langellotti fino a due anni fa ( leggi la sua storia )... Detto questo, però, ha sorpreso il fatto che il corridore della Burgos avesse perso già le ruote del gruppo alla prima salita di giornata, l'Alto de la Colladona.

Successivamente abbiamo appreso che Victor Langellotti ha purtroppo abbandonato la corsa a seguito di una caduta. Il team della Burgos-BH, tramite un comunicato, ha specificato che il corridore monegasco è stato poi trasportato all'ospedale più vicino: gli accertamenti svolti hanno evidenziato un trauma cranico e la frattura della clavicola destra. Un importante ko per Langellotti che ha così abbandonato la Vuelta e resterà in ospedale 24 ore sotto osservazione.

