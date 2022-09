Samuele Battistella, corridore dell'Astana, che si era messo in mostra in questa edizione raccogliendo due secondi posti e un 6° posto. Battuto a Cistierna 9 corridori, considerando il ritiro in precedenza di Conca, Pozzovivo, Vendrame e Affini. Altri ritiri alla Vuelta, con il gruppo che resta formato da 136 unità sui 182 che erano partiti da Utrecht per la cronosquadre inaugurale. Lascia anche, corridore dell'Astana, che si era messo in mostra in questa edizione raccogliendo due secondi posti e un 6° posto. Battuto a Cistierna da Jesús Herrada in volata , ancora 2° a Les Praeres - in salita - alle spalle di Meintjes . Anche la terza settimana non era partita male col 6° posto a Tomares, in un finale pazzo che ha visto Roglic prima attaccare e poi cadere . In sostanza, Battistella è stato l'italiano che più si è avvicinato alla vittoria in questa edizione. Italia che resta attiva alla Vuelta con, considerando il ritiro in precedenza di

Ad

Vuelta di Spagna Nibali e Valverde vinceranno una tappa? Le 5 domande al finale della Vuelta 5 ORE FA

ROGLIC AVREBBE RIBALTATO LA VUELTA? Sì, avrebbe sfilato la roja a Evenepoel No, avrebbe comunque vinto Evenepoel

E Battistella non è il solo a lasciare la corsa, c'è anche Bruno Armirail della Groupama-FDJ. Il campione nazionale francese a cronometro si sentiva poco bene per una bronchite, ma il tampone ha dato comunque esito negativo, come per Battistella. Le squadre, per non rischiare, hanno comunque deciso di ritirare dalla corsa i corridori.

Roglic stravolto al traguardo: arriva scortato da Teunissen dopo l'ennesima caduta

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23