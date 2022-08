Dopo l'abbandono di Daan Hoole prima della tappa di Bilbao , arriva un altro caso di covid alla Vuelta. Si tratta di, uno dei co-capitani dell'che era, peraltro, andato molto male in queste prime tappe. Il corridore ceco era scivolato al 167° posto della classifica generale a 36'16'' dalla maglia roja Molard . Chiaro segnale che, in realtà, non stava bene già da qualche giorno. Questa mattina, poi, in presenza dei sintomi caratteristici del covid, ha effettuato un tampone che ha dato esito positivo. Altro abbandono quindi alla Vuelta, con il vincitore della tappa del Mortirolo nell'ultima edizione del Giro che è costretto a lasciare la corsa.

Uno di meno per l'Intermarché-Wanty Gobert che in questa Vuelta sta cercando di fare classifica sia conche con. Il sudafricano è 47°, il lucano è 49°, entrambi a 5'54'' da Molard. Rispetto a Roglic, che è il migliore dei big,. A fare la differenza è stata la pessima cronosquadre con la quale la squadra franco-belga si è presentata a questa edizione.

