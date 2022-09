Richard Carapaz che è riuscito inoltre ad incrementare il proprio vantaggio su Enric Mas, Puerto del Piélago. Ora ha 24 punti di margine sullo spagnolo della Movistar, vantaggio da amministrare nell'ultima tappa di montagna, Primo giorno in maglia a pois perche è riuscito inoltre ad incrementare il proprio vantaggio su Enric Mas, in classifica scalatori , passando per primo sul secondo passaggio del. Ora ha 24 punti di margine sullo spagnolo della Movistar, vantaggio da amministrare nell'ultima tappa di montagna, quella del Puerto de Navacerrada . C'è stato però un inconveniente per Carapaz nella frazione di Tavalera de la Riera , con l'ecuadoriano penalizzato in classifica generale di 1'. Ora il corridore della Ineos Grenadiers è scivolato al 14° posto a 28'46''.

Poco male, insomma, per Carapaz che non aveva a cuore, ormai, la classifica generale dopo aver perso ogni speranza già al termine della prima settimana. Singolare però l'infrazione. Il corridore ecuadoriano è stato pescato dai Commissari di Giuria a gettare materiale di scarto fuori dalla green zone. Ma questa era già la seconda infrazione commessa dal campione olimpico, che subisce a questo punto 500 franchi svizzeri di multa, 50 punti in meno nella classifica a punti UCI e 1' di penalizzazione in classifica generale.

