Vuelta di Spagna

Evenepoel anche se bisognava far qualcosa di assurdo nella prima parte di tappa, con i due passaggi sul Puerto del Piélago, per mettere in difficoltà (forse) la maglia roja. Niente, la Movistar ha tenuto tutte le energie in vista della frazione di Puerto de Navacerrada anche se Mas aveva dichiarato che in due giorni si sarebbe Mads Pedersen per fare tris. Aveva Nessuno attaccaanche se bisognava far qualcosa di assurdo nella prima parte di tappa, con i due passaggi sul Puerto del Piélago, per mettere in difficoltà (forse) la maglia roja. Niente, laha tenuto tutte le energie in vista della frazione dianche seaveva dichiarato che in due giorni si sarebbe fatto di tutto per ribaltare questa Vuelta . Ha colto, invece, l'occasioneper fare tris. Aveva vinto a Montilla , poi ancora a Tomares, nel giorno della caduta di Roglic , e adesso anche a Tavalera de la Reina, con una volata mai in discussione. È stato il primo a partire, il primo ad arrivare, mettendosi tutti alle spalle con una facilità disarmante. E fanno 4 nei Grandi Giri, ricordando la vittoria di Saint-Étienne quando batté Ganna al Tour

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mads Pedersen 3h19'11'' 2. Fred Wright st 3. Gianni Vermeersch st 4. Ben Turner st 5. Mike Teunissen st 6. Jonas Koch st 7. Omer Goldstein st 8. Raúl García Pierna st 9. Miguel Ángel López st 10. Dylan van Baarle st

3 in fuga ma poi Landa neutralizza tutto

A 123 km dal traguardo parte la fuga con l'azione a tre di Caicedo (Education EasyPost), McNulty (UAE Emirates) e Okamika (Burgos). I tre prendono 4' di vantaggio sul Puerto del Piélago, sul gruppo guidato dalla Trek Segafredo di Mads Pedersen. Nel mezzo provano a rientrare anche Craddock (BikeExchange Jayco) oltre a Chris Harper (Jumbo Visma) e Bizkarra (Euskaltel Euskadi). Tutti gli inseguitori vengono però ripresi, ma anche la fuga viene neutralizzata dal gruppo al secondo passaggio del Puerto del Piélago: è Landa a fare l'andatura per Wright e a metà salita è tutto da rifare. Carapaz, intanto, fa suo il GPM e si prende altri 5 punti per la maglia a pois.

Mas non è interessato: Carapaz va a prendersi altri punti facile facile

Si arriva in volata e vince... Ancora Mads Pedersen

Occhio alla discesa con Enric Mas che la prende in testa, ma nessuno in realtà parte all'attacco. Ci sono i Trek di Mads Pedersen, i Bahrain Victorious di Wright e i Jumbo Visma di Teunissen a fare l'andatura nei km finali, facendo velocità per evitare qualche azione da finisseur. Si arriva quindi in volata a ranghi compatti: Mads Pedersen è il primo a rompere gli indugi e si mette subito tutti alle spalle con buona pace di Wright, Vermeersch, Tunern e Teunissen. Il danese fa tris a questa Vuelta, 4 nei Grandi Giri ricordando anche la vittoria al Tour.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 73h18'23'' 2. Enric Mas +2'07'' 3. Juan Ayuso +5'14'' 4. Miguel Ángel López +5'56'' 5. Carlos Rodríguez +6'49'' 6. João Almeida +7'14'' 7. Thymen Arensman +8'09'' 8. Ben O'Connor +9'34'' 9. Rigoberto Uran +9'56'' 10. Jai Hindley +12'03'' 11. Louis Meintjes +13'53'' 12. Jan Polanc +19'03'' 13. Alejandro Valverde +24'31'' 14. Richard Carapaz +27'46'' 15. Wilco Kelderman +30'27''

