Julian Alaphilippe che, Patrick Lefevere, che ipotizza il rientro di Alaphilippe al Giro di Lombardia. Ma, pensando all'oggi, è Dopo gli esami effettuati nella giornata di mercoledì, è stata riscontrata una lussazione alla spalla perche, vittima di una caduta nella tappa 11, è stato costretto a lasciare la Vuelta. È andata anche bene al corridore francese che ha evitato fratture. In giornata ci sarà un altro consulto presso l'ospedale di Herentals, in Belgio, anche per valutare i tempi di recupero del Campione del mondo che, con ogni probabilità, salterà però il Mondiale del 25 settembre. Troppo brevi i tempi per rimettersi in bici e allenarsi a fondo prima della trasferta in Australia. A dirlo è il team manager della Quick Step Alpha Vinyl,, che ipotizza il rientro di Alaphilippe al Giro di Lombardia. Ma, pensando all'oggi, è un'assenza pesantissima per Evenepoel

Le parole di Lefevere

Nel migliore dei casi, potrà tornare in bicicletta fra due settimane. Per il Mondiale il tempo a disposizione sembra troppo poco, potrebbe invece farcela per il Giro di Lombardia e per le altre Classiche italiane. Così, ci sono più probabilità che un belga possa essere campione del mondo quest’anno. [Patrick Lefevere all'Het Nieuwsblad]

Julian è stato proprio sfortunato, nel 2022 è stato più in ospedale che in bicicletta. Inoltre, l’impatto su Remco Evenepoel sarà enorme. Alaphilippe era l’uomo-assist, Remco quello che faceva gol

Un'immagine che mai avremmo voluto vedere: Alaphilippe a terra, la sua Vuelta finisce qui

