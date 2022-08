3° e 4° caso di covid questa mattina alla Vuelta, 24 ore fa si era ritirato Hirt , con l'che perde ben due corridori. La squadra francese non è, diciamo, fortunatissima in questa stagione, considerando che al Tour era rimasta solo con tre corridori (su 8) perché decimata tra infortuni e casi covid. Questa volta escono di scena il finlandesee con il nostroche poteva essere uno dei favoriti in una tappa come quella di Cistierna . Con l'uscita di scena di Vendrame, sono 13 gli italiani rimasti in corsa.