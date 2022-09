Mads Pedersen. Tre vittorie, tre secondi posti, un 5° posto e la maglia verde conquistata matematicamente. Guardando i risultati, è in pratica il van Aert della Vuelta (con le dovute proporzioni), con un fantastico tris dopo Prima della tempesta della tappa del Puerto de Navacerrada, si spera per lo spettacolo, ecco la frazione di Tavalera de la Reina che, dobbiamo dirlo, è stata un po' noiosa. Due GPM, ma nella prima parte di tappa, che non hanno permesso ai big di affrontarsi, rinviando ogni discorso per la classifica al sabato. Ecco che c'è stata, dunque, un'altra occasione per i passisti veloci - ormai i velocisti non ci sono più - e l'ha colta ancora una volta. Tre vittorie, tre secondi posti, un 5° posto e la maglia verde conquistata matematicamente. Guardando i risultati, è in pratica ildella Vuelta (con le dovute proporzioni), con un fantastico tris dopo le vittorie di Montilla e Tomares. E gli altri? Piccola cosa nei confronti di Mads Pedersen anche se quest'oggi abbiamo visto gente diversa a provare la volata.

Promossi

Mads Pedersen

Ancora una volta Mads Pedersen. Queste tappe non le sbaglia più, anche se la concorrenza è quasi inesistente. Lui però è tranquillissimo e sicuro di sé - un po' come Evenepoel - nelle sue dichiarazioni pre-tappa, analizzando per filo e per segno quello che accadrà qualche km più tardi. Vince senza problemi davanti a Fred Wright, ancora una volta, e coglie il suo terzo successo in questa edizione della Vuelta. Fate conto che ha raccolto anche 3 secondi posti e un 5° posto. Una certezza.

Ben Turner

Per ricordare la scomparsa della Regina Elisabetta, la Ineos Grenadiers doveva inventarsi qualcosa. Carlos Rodríguez è giusto che pensasse al giorno dopo, ma la squadra britannica ha tentato addirittura la volata. Dylan van Baarle ha lanciato Ben Turner e il classe '99 non c'è andato tanto lontano, chiudendo 4° a Talavera de la Reina. Non è un velocista, ma il crossista britannico ha dimostrato di poterci essere in questi finali.

Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez ha battagliato come un leone, oggi come ieri. È ripartito con diverse ferite e abrasioni dopo Dal punto di vista della battaglia dei big non c'è stato nulla. Maha battagliato come un leone, oggi come ieri. È ripartito con diverse ferite e abrasioni dopo la tappa dell'Alto del Piornal , con grande determinazione, nonostante ci fosse un po' di pessimismo circa la condizione del campione nazionale spagnolo. Prenderà 10 minuti sabato? Può darsi, ma vuole concludere al meglio la sua Vuelta.

Bocciati

Daniel McLay

Era un finale adatto a lui e meritava di provarci dopo, comunque, una buona Vuelta. Daniel McLay, come tutta l'Arkéa Samsic, hanno però sprecato una grossa occasione, perdendosi tra i primi due GPM di giornata. Ok la stanchezza, ma staccarsi così tanto dal traguardo...

Lawson Craddock

Anche oggi ha provato un'azione da lontano, anche oggi Lawson Craddock è stato ripreso. Ma, e qui c'è il negativo, non è riuscito neanche a raggiungere la fuga, sbagliando alla grande la scelta di timing. Ancora una volta.

Alla tappa di Talavera de la Reina

Come dicevamo in avvio, questa era una vera e propria tappa di transizione. Per andare da un posto ad un altro. Non tutte le tappe della terza settimana di un Grande Giro sono spettacolari, ma con questo percorso non si riusciva a far nulla di nulla. Bocciamo la frazione di Talavera de la Reina e chi l'ha disegnata.

