tra poco il report completo...

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 59'27'' 2. Michael Vanthourenhout +49'' 3. Tom Pidcock +1'28'' 4. Eli Iserbyt +1'44'' 5. Quinten Hermans +2'15'' 6. Niels Vandeputte +2'16'' 7. Kevin Kuhn +2'29'' 8. Daan Soete +2'46'' 9. Toon Vandebosch +3'36'' 10. Corné van Kessel +3'52'' 15. Filippo Fontana +6'03'' 16. Gioele Bertolini +6'14'' 17. Jakob Dorigoni +6'14'' 18. Cristian Cominelli +7'05'' 20. Samuele Leone +7'51''

Cronaca

Grande partenza di Iserbyt, ma van Aert rimonta poco a poco. Non un grande avvio, invece, per Pidcock che resta un filo più indietro, anche a causa del traffico. Poi è Vanthourenhout a prendere la testa della corsa, inseguito proprio da van Aert e dal compagno di squadra Iserbyt. Qualche secondo più tardi la coppia della Tormans van Kessel-Quinten Hermans, mentre Pidcock è 7° al termine del primo giro. Terminato il lap 1, ecco che van Aert prova ad andare in fuga prendendosi la vetta della corsa. Il belga sembra poter fare il vuoto, ma finisce per terra favorendo il rientro di Vanthourenhout. Qualche secondo più tardi tocca anche ad Iserbyt fare un volo sulla neve.

Van Aert però è impassibile. Ok la caduta, ma riparte con ancora più fame riuscendo, addirittura, a guadagnare su Vanthourenhout. Dietro cerca la rimonta Pidcock che supera Quinten Hermans e si piazza al 4° posto provvisorio. Poco dopo il britannico supera anche Iserbyt, vittima di un'altra caduta. Van Aert ha fatto gara a sé, con Vanthourenhout che finisce a più di 20''. Dietro tutta l'attenzione è sul duello Pidcock-Iserbyt per il podio, con Quinten Hermans appena dietro. Il corridore della Tormans si autoesclude per un'altra caduta, finisce a terra poi anche van Aert che si ribalta, ma la sua vittoria non è in discussione.

Vince van Aert che conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, con un 3 su 3 in stagione. 49'' di vantaggio su Vanthourenhout e 1'28'' su Pidcock che riesce ad avere la meglio di Iserbyt all'ultimo giro. Quinten Hermans deve poi sudarsi il 5° posto nella volata con Vandeputte. Il primo degli italiani è Filippo Fontana che si prende il 15° posto davanti al campione nazionale italiano Bertolini.

