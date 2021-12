Mathieu van der Poel che, nel week end, In queste settimane, tanti hanno parlato per lui. Il padre , il fratello, il ds della squadra, ma finalmente siamo tornati a sentire la voce diche, nel week end, tornerà a gareggiare in una gara di ciclocross. Aveva ritardato il rientro per un problema al ginocchio, ma ora è finalmente pronto per lottare nel fango con i suoi avversari 'preferiti'. Non gareggia, nel cross, dal Mondiale vinto a Oostende il 31 gennaio scorso e ora è pronto alla sfida a van Aert e Pidcock. Anche se van der Poel conferma, in pratica, quanto detto dal padre: sarà difficile essere subito competitivo per provare a vincere delle gare. Sarà vero?

Sono caduto e il ginocchio mi faceva male

Il mio ginocchio si è finalmente ripreso. Ho fatto una caduta stupida caduta durante un giro in bicicletta in una foresta. Quando ho ricominciato a pedalare, circa 4 giorni dopo la caduta, ho sentito dolore. Ho dovuto fermarmi di nuovo per 5-6 giorni. Temevo che la sosta sarebbe durata troppo, perché la mia stagione di cross già era limitata. Quindi inizialmente temevo che avrebbe minacciato il mio inverno, ma ora sto pedalando di nuovo e il mio ginocchio regge. [Mathieu van der Poel a Sporza]

Adrie VDP dice che non vincerò per non mettermi pressione?

No, non ha senso. Se non posso, semplicemente, non gareggio. Il livello è abbastanza alto. Mi aspettavo che Wout van Aert sarebbe stato in grado di vincere immediatamente, ma non in questo modo. È stato impressionante. E quali sono i miei obiettivi? Dovrei tenere il ritmo del gruppo dopo quello di Wout, ma non so se ho ancora le gambe per seguirlo. Spero di potermi sorprendere

Van Aert favorito

Se Wout non fosse partito così bene, mi sarei aspettato di gareggiare per vincere. Farò tutto il possibile per far sì che sia un duello. Sono particolarmente felice di poter correre di nuovo, anche se spero che il pubblico possa rimanere presente

Il problema alla schiena?

Avevo sperato di liberarmi dal dolore dopo le vacanze, ma la mia schiena ogni tanto 'si agita'. Spero che non crei troppi ostacoli. Sta diventando un po' frustrante, sì. Se sono pronto per Dendermonde? Non inizierei se non mi sentissi pronto. A causa del mio ritardo ho 'guadagnato' 10 giorni e ho fatto di tutto per essere pronto per domenica

