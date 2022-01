Quinten Hermans per il Belgio e Annemarie Worst per i Paesi Bassi. Magari non i favoriti principali per la corsa maschile e femminile, ma sicuramente corridori che avrebbero voluto dare il meglio di sé in Arkansas. Quinten Hermans, inoltre, aveva proprio vinto sul circuito di Fayetteville in stagione, Jakob Dorigoni, il nuovo campione nazionale italiano, che non sarà della partita negli Stati Uniti. Dorigoni, riconosciuto come 'caso contatto', sarebbe stato l'unico italiano nella categoria élite uomini dopo aver vinto la concorrenza di Filippo Fontana e Gioele Bertolini. Ecco dunque che non ci presenteremo né nella prova maschile élite, né tantomeno nella Team Realy. Out anche Gaia Realini, Luca Paletti, Samuele Scappini, Tommaso Cafueri e Valentina Corvi. Ci sono per fortuna Silvia Persico e Eva Lechner, invece, nella prova femminile élite. Andiamo quindi alla scoperta dei corridori italiani 'rimasti' e le loro chance nelle rispettive prove. Mancano poche ore all'inizio del Mondiale di ciclocross di Fayetteville e, in questi giorni, abbiamo visto diversi forfait causa covid. Su tutti quelli diper il Belgio eper i Paesi Bassi. Magari non i favoriti principali per la corsa maschile e femminile, ma sicuramente corridori che avrebbero voluto dare il meglio di sé in Arkansas. Quinten Hermans, inoltre, aveva proprio vinto sul circuito di Fayetteville in stagione, nella 2a tappa di Coppa del Mondo , quando era riuscito a battere Eli Iserbyt. Anche la Nazionale italiana ha dovuto rinunciare a diversi corridori, rispetto alle convocazioni iniziali del ct Pontoni . Un membro del 'gruppo squadra' è risultato positivo prima della partenza da Amsterdam: alcuni corridori azzurri hanno dovuto così rinunciare perché considerati come 'caso contatto', con il ct che non poteva più fare - ormai - nessun cambio. Tra questi è out anche, il nuovo campione nazionale italiano, che non sarà della partita negli Stati Uniti. Dorigoni, riconosciuto come 'caso contatto', sarebbe stato l'unico italiano nella categoria élite uomini dopo aver vinto la concorrenza di. Ecco dunque che non ci presenteremo né nella prova maschile élite, né tantomeno nella Team Realy. Out anche Gaia Realini, Luca Paletti, Samuele Scappini, Tommaso Cafueri e Valentina Corvi. Ci sono per fortuna, invece, nella prova femminile élite. Andiamo quindi alla scoperta dei corridori italiani 'rimasti' e le loro chance nelle rispettive prove.

Élite uomini: nessuno

Con l'assenza di Jakob Dorigoni, quindi, l'Italia non si presenterà nella prova élite uomini a Fayetteville. Non c'erano i tempi tecnici per convocare Filippo Fontana che, invece, era stato scartato dopo i campionati nazionali, mentre Gioele Bertolini non corre dal 27 dicembre scorso.

Élite donne: Silvia Persico e Eva Lechner

Per fortuna avremo le nostre due ragazze. Silvia Persico, dopo i campionati nazionali vinti, è in grandissima forma come testimoniano i piazzamenti nelle ultime due gare di Coppa del Mondo: 5a a Flamanville e 7a a Hoogerheide. Pensare al podio è proibitivo, ma arrivare in top 5 sarebbe un risultato straordinario e il miglior possibile per concludere al meglio questa stagione. che ha visto la ciclista della Valcar-Travel & Service crescere moltissimo anche nel cross. E poi abbiamo l'eterna Eva Lechner, al suo Mondiale n° 12 in carriera. Non siamo ai livelli di Marianne Vos (saranno 17 per lei), ma la bolzanina ne ha tante da raccontare come il 2° posto al Mondiale 2014, a Hoogerheide, proprio alle spalle della Vos. Quest'anno punta ad una più che ottima top 10, anche se ha collezionato in stagione anche un 4° posto a Val di Sole.

Under 23 uomini: Davide Toneatti, Samuele Leone

Ci sono sia il primo che il secondo classificato degli ultimi campionati nazionali di categoria e, in sostanza, il futuro della nostra Nazionale. Toneatti e Leone faranno quindi una buona esperienza nella prova U23, anche se non punteranno ad un vero e proprio risultato visto che in stagione non sono mai riusciti a piazzarsi in una top 10 di livello.

Under 23 donne: Lucia Bramati

Grande assenza quella di Gaia Realini che, in stagione, si era messa in mostra anche tra le élite. 6a agli Europei, non avrebbe comunque puntato alla medaglia vista la presenza di cicliste del calibro di Fem van Empel, Puck Pieterse e Shirin van Anrooij, ma avrebbe detto sicuramente la sua per piazzarsi tra le prime 5. Ben più lontana Lucia Bramati, figlia del grande Luca Bramati, due volte bronzo mondiale in carriera ('96 e '97), che vuole comunque fare esperienza e raggiungere un buon piazzamento. In questa annata ha raccolto poco, ma c'è anche da dire che la 19enne si è subito messa alla prova tra le élite.

Juniores uomini: Tommaso Cafueri

Assenza pesantissima quella di Luca Paletti che puntava sì ad una medaglia dopo il 3° posto in Coppa del Mondo a Flamanville e il 3° posto agli ultimi Europei di categoria. In campo scenderà Tommaso Cafueri che come miglior risultato della stagione ha un 10° posto a Flamanville.

Juniores donne: Federica Venturelli

Anche qui abbiamo un'assenza pesantissima, quella di Valentina Corvi: anche lei che si era candidata ad una medaglia dopo i podi di Namur e Famanville, e il 5° posto complessivo nella generale di Coppa del Mondo. Ci proverà comunque Federica Venturelli. Magari meno appariscente della Corvi, ma la 17enne azzurra ha chiuso al 4° posto nella generale della Coppa del Mondo dopo il 5° posto raccolto a Flamanville, il 3° a Namur e il 6° all'Europeo.

Team Relay: nessuno

Italia che, quindi, non potrà partecipare alla staffetta mista che vedremo per la prima volta in questo Mondiale. Il sistema prevede 6 giri da completare per una Nazionale che schiererà un uomo élite, una donna élite, due U23 (uomo e donna) e due juniores (uomo e donna). L'Italia avrebbe avuto anche chance di medaglia ma, senza l'uomo élite, Pontoni non potrà schierare la propria Nazionale.

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

