Fayetteville sono alle porte (Daniele Pontoni per la trasferta in Arkansas. Sono 12 i corridori chiamati a rappresentare la Nazionale nell'ultimo week end di gennaio. Per la categoria élite, avremo un solo corridore per il Mondiali uomini e due per il Mondiale donne. Mentre, ahimè, rispetto ai comunicati attuali, sembra che anche l'Italia non affronterà la prova della Team Relay del 28 gennaio che avrebbe potuto vedere proprio gli azzurri in odore di medaglia. La seleziona italiana non sarà l'unica a dare forfait alla 'staffetta' - che debutta quest'anno in un Mondiale di cross - visto che anche la Nazionale neerlandese ha annunciato la sua assenza per concentrarsi meglio sulle singole prove individuali. Tra gli uomini, avremo in campo il campione nazionale italiano Jakob Dorigoni. Due i successi in stagione tra i campionati di Variano di Basiliano e il GP Guerciotti a Cremona ad inizio stagione. Nel mezzo un Gioele Bertolini, l'ex campione italiano, che però non corre dal 27 dicembre scorso e aveva dato proprio forfait ai campionati nazionali di Variano di Basiliano. I Mondiali disono alle porte ( 28-29-30 gennaio ) e sono arrivate finalmente le convocazioni del ctper la trasferta in Arkansas. Sono 12 i corridori chiamati a rappresentare la Nazionale nell'ultimo week end di gennaio. Per la categoria élite, avremo un solo corridore per il Mondiali uomini e due per il Mondiale donne. Mentre, ahimè, rispetto ai comunicati attuali, sembra che anche l'Italia non affronterà la prova delladel 28 gennaio che avrebbe potuto vedere proprio gli azzurri in odore di medaglia. La seleziona italiana non sarà l'unica a dare forfait alla 'staffetta' - che debutta quest'anno in un Mondiale di cross - visto che anche la Nazionale neerlandese ha annunciato la sua assenza per concentrarsi meglio sulle singole prove individuali. Tra gli uomini, avremo in campo il campione nazionale italiano. Due i successi in stagione tra i campionati di Variano di Basiliano e il GP Guerciotti a Cremona ad inizio stagione. Nel mezzo un 9° posto agli Europei di Col du Vam e una top 10 in Coppa del Mondo nella tappa di Tabor . Per Dorigoni è il secondo Mondiale in carriera tra gli élite, dopo il 24° posto dello scorso anno ad Ostende . Niente trasferta invece per, l'ex campione italiano, che però non corre dal 27 dicembre scorso e aveva dato proprio forfait ai campionati nazionali di Variano di Basiliano.

Tutti i convocati

Élite uomini: Jakob Dorigoni;

Élite donne: Silvia Persico, Eva Lechner;

Under 23 uomini: Davide Toneatti, Samuele Leone;

Under 23 donne: Gaia Realini, Lucia Bramati;

Juniores uomini: Tommaso Cafueri, Samuele Scappini, Luca Paletti;

Juniores donne: Valentina Corvi, Federica Venturelli;

Tra le donne, sempre presente Eva Lechner che sarà al suo 12° Mondiale in carriera (il miglior risultato resta il 2° posto di Hoogerheide nel 2014 alle spalle di Marianne Vos). Stagione di alti e bassi per la trentina che ha comunque conquistato tre successi tra Jesolo, San Colombano e Oderzo, oltre a quattro top 10 in Coppa del Mondo. Spicca il bellissimo 4° posto di Val di Sole, quando è riuscita a tenersi dietro cicliste del calibro di Betsema, Cant e Puck Pieterse.

Ad accompagnare la Lechner ci sarà Silvia Persico, che ha battuto proprio la Lechner ai campionati nazionali di Variano di Basiliano. Per la ragazza di Alzano Lombardo è il secondo Mondiale in carriera tra le élite dopo il 22° posto di Ostende dello scorso anno. Grande crescita per Silvia in questa stagione, con due vittorie tra Cremona e i campionati nazionali, oltre a quattro top 10 in Coppa del Mondo. Tra questi il 5° posto a Flamanville del week end scorso, all'esordio con la maglia tricolore. Si è ritrovata in top 10 anche agli ultimi Europei di Col du Vam (9a). Niente Mondiale invece per Alice Arzuffi che ha deciso di chiudere con la stagione di cross dopo Variano di Basiliano. L'ex campionessa italiana, visto i risultati non proprio esaltanti di questa annata, si concentrerà ora solo al debutto della stagione su strada.

Tra gli Under 23 spazio a Davide Toneatti, Samuele Leone, Gaia Realini e Lucia Bramati. Toneatti, che ha già debuttato tra gli élite in stagione, era in corsa proprio a Fayetteville con i grandi, ha conquistato la maglia tricolore Under 23 a Variano di Basiliano, oltre al successo tra gli élite nella prova di San Colombano e Brugherio. Anche Leone è pronto a fare esperienza dopo aver debuttato comunque tra gli élite a Besançon in Coppa del Mondo, ripetendosi poi a Val di Sole con un 20° posto. Tra le ragazze cerca gloria Gaia Realini che è già andata vicina a delle top 10 tra le grandi in Coppa del Mondo, così come Lucia Bramati che in stagione ha già corso con le élite nonostante abbia solo 19 anni. Manca però, e questa è la vera sorpresa, Filippo Fontana. Il classe 2000 può considerarsi un Under 23 ma, in stagione, ha corso diverse volte tra gli élite (a Val di Sole ha fatto meglio di Bertolini e Dorigoni). Non è stato però convocato dal ct Pontoni che tra gli Under voleva gente più giovane e, per gli élite, tra Fontana e Dorigoni ha scelto il bolzanino.

Tommaso Cafueri, Samuele Scappini, Luca Paletti, Valentina Corvi e Federica Venturelli. Occhi puntati soprattutto su Paletti, che ha conquistato Infine tra gli juniores al via. Occhi puntati soprattutto su Paletti, che ha conquistato un posto sul podio agli Europei e all'ultima tappa di Coppa del Mondo, e a Valentina Corvi, anche lei due volte sul podio in Coppa del Mondo.

