Tom Pidcock è già rientrato settimana scorsa, col Campione del mondo che ha anche fatto in tempo a vincere la prima gara con la maglia iridata addosso. Proprio alla viglia del ritorno di van der Poel, Hulst, nella settima tappa di Coppa del Mondo ( è già rientrato settimana scorsa, col Campione del mondo che ha anche fatto in tempo a vincere la prima gara con la maglia iridata addosso. Proprio alla viglia del ritorno di col successo in quel di Kortrijk . Proprio un bel segnale prima del rientro del neerlandese che, però, vorrà essere subito competitivo ad, nella settima tappa di Coppa del Mondo ( il montepremi di Coppa ). Ma VDP può subito vincere al debutto o dovrà aspettare qualche gara ( il suo calendario ) per carburare? Proprio come capitato a Pidcock? Cosa cambia il rientro di van der Poel negli scenari del cross? Ecco alcune domande che ci siamo fatti prima di questo grande “evento”.

1) Van der Poel può vincere già alla prima gara?

Ad

van der Poel che, dal 2014 ad oggi, da quando ha debuttato nella categoria élite, ha vinto la gara inaugurale 6 volte su 8. Una media ottima a testimonianza che van der Poel non ha bisogno di tanto tempo per carburare. Lui, semplicemente, ha un motore diverso, non a caso è stato Campione del mondo di 2015, quando fu battuto da Sven Nys (uno che qualche record l'ha fatto in questo sport) e van Aert. E ancora nel 2022 quando fu battuto da van Aert a Dendermonde. La risposta è sì. Lo dice la storia diche, dal 2014 ad oggi, da quando ha debuttato nella categoria élite, ha vinto la gara inaugurale 6 volte su 8. Una media ottima a testimonianza che van der Poel non ha bisogno di tanto tempo per carburare. Lui, semplicemente,, non a caso è stato Campione del mondo di specialità in 4 occasioni . Le uniche volte in cui non ha vinto alla “prima” è accaduto nel, quando fu battuto da Sven Nys (uno che qualche record l'ha fatto in questo sport) e van Aert. E ancora nelquando fu battuto da van Aert a Dendermonde.

2) Quanto finirà il duello van der Poel-Pidcock a Hulst?

Pidcock? Non è detto. Pidcock ne ha dovute fare tre per centrare il primo successo stagionale e, come avversario, il britannico è molto credibile. Non solo perché è il Van der Poel può vincere alla prima gara? Sì! Vincerà sicuramente contro? Non è detto. Pidcock ne ha dovute fare tre per centrare il primo successo stagionale e, come avversario, il britannico è molto credibile. Non solo perché è il Campione del mondo in carica . Vi ricordate la prima vittoria da élite, nel mondo del cross, di Pidcock? Era il 13 dicembre 2020. Eravamo a Gavere per la 6a tappa del Superprestige. E Pidcock (all'epoca alla Trinity Racing) vinse davanti a Mathieu van der Poel.

3) Il ritorno di van der Poel cambia le dinamiche nella Nazionale olandese?

Il ritorno di van der Poel cambia eccome le dinamiche anche della Nazionale olandese. Sembra paradossale, parlando di corse per squadre da club, ma è così. Vi facciamo un esempio. Per tutte le gare di Coppa del Mondo, vengono chiamati automaticamente i corridori che sono dentro la top 50 del ranking. Poi, il ct di ciascuna Nazionale, può portare un elemento in più a sua disposizione fuori da quella lista. Quindi, nella prossima gara di Coppa del Mondo, per fare posto a Mathieu van der Poel (che è fuori attualmente dalla top 50) verrà tolto Joris Nieuwenhuis nonostante stesse facendo dei piazzamenti interessanti nelle ultime gare. Questo succede in tutte gare del mondo, ma non nelle gare di casa. Ad Hulst, siamo in Olanda, ci saranno 14 olandesi in campo. Nelle altre gare, belgi e olandesi possono schierare un massimo di 8 crossisti per uno.

4) L'impegno di VDP sarà totale nel cross o penserà alla strada?

Van der Poel pensa già, sicuramente, alle prossime Classiche di primavera. Dalla Milano-Sanremo alla Parigi-Roubaix che non ha mai vinto, alle già conquistate Giro delle Fiandre e Strade Bianche. Ma, l'impegno di VDP nel cross, quest'anno sarà totale. Ovviamente non tenterà di portarsi a casa delle classifiche generali: tutte queste corse saranno tappe di avvicinamento al vero grande obiettivo stagionale. Quello del Mondiale a Hoogerheide per diventare Campione del mondo per la 5a volta in carriera e andare a +2 su van Aert.

5) Perché si corre al mattino?

Chiudiamo con una notizia di colore. Sì perché il cross di Hulst comincerà ad un orario totalmente insolito rispetto all'abitudine. Una sorta di matinée: la prova femminile partirà alle 11, quella maschile alle 12.15. Abituiamoci in questo mese, perché diverse gare potrebbero subire cambiamenti di orari a causa di... Belgio e Olanda del calcio. Per evitare la contemporaneità con le partite delle Nazionali di Belgio e Olanda, impegnate in Qatar, le prove di ciclocross (che hanno maggioranza di pubblico belga e olandese) potranno essere spostate al mattino.

