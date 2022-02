L’Italia non riesce a imprimere il deciso cambio di rotta nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri erano riusciti a destarsi dal torpore battendo la Svizzera nella giornata di ieri dopo quattro sconfitte consecutive e avevano bisogno di avere la meglio sul Canada per continuare a sperare in una complicatissima qualificazione alle semifinali.

la possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta appare decisamente remota: occorre vincere le ultime tre partite contro USA, Norvegia e Danimarca, sperando in una lunga serie di risultati favorevoli negli altri match. Purtroppo è giunta una resa per 7-3 , cedendo l’onore delle armi al termine del nono end. La nostra Nazionale incappa nella quinta sconfitta ai Giochi (in precedenza contro Gran Bretagna, Svezia, Cina, Russia) e: occorre vincere le ultime tre partite contro USA, Norvegia e Danimarca, sperando in una lunga serie di risultati favorevoli negli altri match.

Ad

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin (si è tornati a schierare la formazione tipo dopo l’impiego di Mattia Giovanella nel match contro gli elvetici) hanno cercato di mettere in difficoltà la corazzata nordamericana, una delle migliori formazioni in circolazione guidata dallo skip Brad Gushue (Campione Olimpico a Torino 2006). Il quartetto tricolore ha tenuto botta per metà partita, poi ha commesso qualche errore di troppo ed è stato schiacciato dall’asfissiante pressione del vice-skip Mark Nichols. L’Italia non è riuscita a incantare sul ghiaccio della capitale cinese, dopo che Amos Mosaner e Stefania Constantini avevano scaldato i cuori col trionfo nel torneo di doppio misto.

Pechino 2022 LIVE! Canada-Italia 7-3: quinta sconfitta per gli azzurri 4 ORE FA

Le squadre sono riuscite a tenere la mano nei primi quattro end, marcando un punto alla volta (2-2). Il Canada è riuscito a giocare un’intelligente mano nulla nella quinta frazione e poi ha affondato il colpo siglando due punti nel sesto parziale (4-2). Retornaz e compagni tengono il martello, poi sono costretti a portare una stone in casa nell’ottavo end (4-3). Successivamente il Canada costruisce un castello di gioco perfetto approfittando delle sbavature avversarie, porta a casa tre punti e chiude i conti.

Il Canada spegne l'entusiasmo dell'Italia e vince 7-3: gli Highlights

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Giovedì 10 febbraio - 07.05 Italia-Gran Bretagna ( 5-7 ) REPORT

( ) REPORT Venerdì 11 febbraio - 02.05 Italia-Svezia ( 3-9 ) REPORT

( ) REPORT Sabato 12 febbraio - 07.05 Italia-Cina ( 9-12 ) REPORT

( ) REPORT Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-Russia ( 7-10 ), 13.05 Italia-Svizzera ( 8-4 ) REPORT VS RUSSIA, REPORT VS SVIZZERA

( ), 13.05 ( ) REPORT VS RUSSIA, REPORT VS SVIZZERA Lunedì 14 febbraio - 07.05 Italia-Canada ( 3-7 ) REPORT

( ) REPORT Martedì 15 febbraio - 13.05 Italia-USA

Mercoledì 16 febbraio - 07.05 Italia-Danimarca

Giovedì 17 febbraio - 02.05 Italia-Norvegia

"E sono 3!" Retornaz show, il punto più bello di Italia-Svizzera

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

Mosaner: "Serviva un cambiamento, finalmente la prima vittoria"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Tutti pazzi per il curling: stone, bocciata e tutto quello che c'è da sapere

Pechino 2022 L’Italia si sblocca contro la Svizzera e resta in corsa IERI A 08:24