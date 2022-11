Charles Leclerc approccia gli ultimi due appuntamenti del Mondiale 2022 (Interlagos ed Abu Dhabi) con la consapevolezza di aver fatto un’annata decisamente solida ma anche con la consapevolezza di essere usciti troppo presto dalla Motorsport.com in cui ha anche mostrato di avere le idee chiare sull’obiettivo per l’anno prossimo: riportare a Maranello, quel titolo che la Ferrari attende dal 2007. Tre vittorie, nove pole position, sette podi e un 2° posto nel mondiale piloti ancora da conquistare.approccia gli ultimi due appuntamenti del Mondiale 2022 (Interlagos ed Abu Dhabi) con la consapevolezza di aver fatto un’annata decisamente solida ma anche con la consapevolezza di essere usciti troppo presto dalla corsa per il titolo iridato , per il secondo anno consecutivo finito nelle mani di Max Verstappen e della Red Bull . Alla vigilia del round in Brasile , il pilota monegasco della Ferrari ha tracciato una sorta di bilancio della sua annata in una lunga intervista ain cui ha anche mostrato di avere le idee chiare sull’obiettivo per l’anno prossimo: riportare a Maranello, quel titolo che la Ferrari attende dal 2007.

“Ho sempre amato la Ferrari, voglio vincere un titolo Mondiale con questa squadra, e lo voglio fare il prima possibile. Quando arriverà il momento di valutare il futuro ci penserò, ma amo questa squadra. Vincere il titolo già nel 2023? So che il Presidente (John Elkann) ha detto che è un obiettivo da centrare entro il 2026, ma da pilota non posso pensare a questa scadenza. Sono molto impaziente, mi preparerò e farò tutto il possibile per essere campione del Mondo già l’anno prossimo”.

"In questo 2022 fatto un grande passato avanti ma speravo di giocarmi il titolo fino alla fine"

"Dal 2021 al 2022 abbiamo fatto un grande passo avanti, ma resta un altro grande passo da fare per poter puntare a diventare campioni del mondo. Lo scorso anno c’erano dei weekend in cui ottenere il settimo posto era considerato un buon traguardo. Oggi puntiamo sempre in alto, non è sempre andata come avremmo voluto, ma stiamo lavorando per migliorare. Se ripensiamo a Bahrain, Jeddah e Melbourne non c’erano stati imprevisti, siamo stati molto veloci ed affidabili, quindi dopo Melbourne ero convinto che saremmo stati in grado di giocarcela fino alla fine”.

"A Spa ho capito che eravamo fuori dalla lotta per il titolo"

"Quando ho capito che il Mondiale era andato? Tante persone credono che questo momento sia il Gran Premio di Francia, invece per me è stato a Spa. Durante la pausa estiva ho creduto che avessimo ancora delle possibilità per restare in corsa fino alla fine, poi è arrivato il Gran Premio del Belgio ed è stato il primo weekend della stagione in cui la Red Bull si è confermata davvero superiore in termini di passo. Dopo quel fine settimana ho pensato che sarebbe stato molto difficile mantenere intatte le nostre possibilità in chiave Mondiale. Ad inizio stagione la nostra macchina in generale era migliore della Red Bull. Poi loro hanno fatto dei passi avanti, abbiamo visto cosa hanno portato in pista in tanti weekend, e da parte nostra questo ha portato ad una differenza di prestazioni tra qualifiche e gara. Dove dobbiamo migliorare? Allo stato attuale credo che i punti in cui dobbiamo migliorare siano la gestione della gomma, la comunicazione, la strategia e l’affidabilità, un problema quest’ultimo con cui abbiamo dovuto fare i conti nella prima metà di stagione e che abbiamo dovuto gestire. Sappiamo cosa ci manca, e su alcuni fronti sto già vedendo di passi avanti”.

