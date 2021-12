Alle 23:07 di Abu Dhabi dopo una lunghissima serata di summit, discussioni, polemiche e riunioni la direzione gara ha messo il punto sul mondiale di Formula 1: il campione del mondo resta Max Verstappen , colui che ha vinto il GP di Abu Dhabi al termine di un’emozionante ultimo giro e di una gara rocambolesca, degno epilogo di un mondiale destinato a restare indelebilmente nella memoria di tutti gli appassionati di motori e velocità. Nulla da fare per Mercedes, i cui due ricorsi presentati per violazione dell’articolo 48.12 (regolarità della procedura di partenza dopo regime di safety car) e 48.8 (divieto di sorpasso dietro alla Safety Car) sono stati respinti dalla direzione gara. Mercedes può appellarsi alla decisione e porta la battaglia su altri tavoli e l’impressione è che il marchio della stella si avvarrà di questa carta per provare a cambiare una decisione che non trova corretta.