Anche l’ultima sessione di prove libere del 2022 è andata in archivio. La pista di Yas Marina ha infatti ospitato la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi , che domenica pomeriggio chiuderà definitivamente il Mondiale. Probabilmente, l'aspetto più pregnante della sessione è rappresentato dal fatto che Lewis Hamilton si sia posto a rischio penalità. Il pilota britannico ha superato le due Haas mentre rientrava ai box in regime di bandiera rossa (durato pochi minuti, per consentire il recupero di un pezzo perso dall’Alpha Tauri di Pierre Gasly). Ci sarà solo una reprimenda per il veterano della Mercedes oppure arriverà qualcosa di più? L’investigazione è scattata, se sia un mero pro forma o meno lo si scoprirà prima delle qualifiche, che cominceranno alle ore 15.

Leclerc è 6° davanti a Sainz

Per il resto, si è vista una Ferrari al lavoro soprattutto sulla mescola media nel tentativo di venire a capo del marcato degrado riscontrato sugli pneumatici nella giornata di ieri. Al contrario, le Frecce d’Argento hanno girato esclusivamente con gomme soft, mentre Red Bull si è ecumenicamente posta nel mezzo, mettendo Max Verstappen a girare con le morbide e Sergio Perez a testare le medium.

Ovviamente, la classifica dei tempi è stata determinata dalle simulazioni di qualifica. In tal senso, dominio della Red Bull, che si propone come vettura da battere sul giro secco. Miglior tempo per Sergio Perez davanti a Max Verstappen, separati da 152 millesimi. Terza e quarta piazza per le Mercedes, con Lewis Hamilton a far meglio di George Russell. Le Ferrari hanno effettuato un unico time attack senza entusiasmare. Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono attestati al 6° e 7° posto, preceduti anche dalla McLaren di Lando Norris.

Leclerc e le voci su Binotto: "Rumors a cui non do peso"

