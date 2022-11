pole position per Kevin Magnussen, che al primo tentativo della Q3 vola due decimi più veloce di Verstappen, poi approfitta di una bandiera rossa causata da Russell e della pioggia per consolidare il primo posto. Una pole in pieno stile Hulkenberg nel 2010 proprio qua ad Interlagos, la prima per il danese - al suo 140° GP della carriera - e la prima nella storia per il team Haas. Proprio oggi Magnussen tagliava il traguardo delle 100 apparizioni sulla monoposto anglo-statunitense: avrà l'onore di scattare davanti al campione del mondo nella Piove, non piove, poi torna a piovere… Le qualifiche del GP del Brasile sono uno spettacolo e offrono un esito pazzesco! È storica, che al primo tentativo della Q3 vola due decimi più veloce di Verstappen, poi approfitta di una bandiera rossa causata da Russell e della pioggia per consolidare il primo posto. Una pole in pieno stile Hulkenberg nel 2010 proprio qua ad Interlagos, la prima per il danese - al suo 140° GP della carriera - e la prima nella storia per il team Haas. Proprio oggi Magnussen tagliava il traguardo delle 100 apparizioni sulla monoposto anglo-statunitense: avrà l'onore di scattare davanti al campione del mondo nella sprint race del giorno successivo. Seconda fila per Russell e Norris.

Leclerc invece è vittima di una strategia sciagurata del muretto: unico ad entrare in pista con le gomme intermedie, deve rientrare ai box mentre gli altri completano il loro primo e unico giro del Q3, poi il monegasco riceve la stangata finale dalla bandiera rossa e dall'acqua, costretto a partire 10°. Un altro GP in salita per il Cavallino rampante. E le Ferrari? Una continua agonia. Salve per il rotto della cuffia in Q1, Sainz rischia qualcosa anche in Q2 e poi si "salva" con un quinto posto, ma considerata la penalità di cinque posizioni da scontare in gara domenica servirà la rimonta nella sprint race.: unico ad entrare in pista con le gomme intermedie, deve rientrare ai box mentre gli altri completano il loro primo e unico giro del Q3, poi il monegasco riceve la stangata finale dalla bandiera rossa e dall'acqua,. Un altro GP in salita per il Cavallino rampante.

Griglia di partenza

1. K. MAGNUSSEN (HAAS) 1:11.674 2. M. VERSTAPPEN (RED BULL) +0.203 3. G. RUSSELL (MERCEDES) +0.385 4. L. NORRIS (MCLAREN) +0.589 5. C. SAINZ (FERRARI) +0.683 6. E. OCON (ALPINE) +0.751 7. F. ALONSO (ALPINE) +0.830 8. L. HAMILTON (MERCEDES) +0.937 9. S. PEREZ (RED BULL) +3.927 10. C. LECLERC (FERRARI) no time

Momenti chiave

Q1: CHE RISCHIO PER LE FERRARI! – Tracciato leggermente umido per la pioggia scesa poco prima del semaforo verde, i piloti inizialmente scendono in pista con le intermedie, per poi passare alla mescola slick nei minuti finali. Con la pista che si asciuga progressivamente, i big rischiano di venire clamorosamente estromessi dai primi 15. I meccanici Ferrari vanno nel pallone, con Leclerc fermo in piazzola box senza gomme quasi un minuto e costretto ad un solo tentativo finale per migliorarsi. Ci riesce al passaggio alla bandiera a scacchi (12°), mentre Sainz soffre ancora di più (14°). Miglior tempo di Norris davanti a Hamilton. Out Latifi, Zhou, Bottas, Mick Schumacher.

Q2: VERSTAPPEN AL TOP, ALTRO BRIVIDO SAINZ – Meteo ancora incerto, un breve scroscio sembra dare chiudere i conti in fretta, invece la pista resta asciutta e tutti continuano ad abbassare i tempi. Sainz rischia ancora una volta, trovandosi fuori dalla top-10 a due minuti dal termine; poi lo spagnolo della Ferrari sale al secondo posto, nove millesimi alle spalle di Verstappen e sei centesimi davanti al compagno di squadra. Va male ad Albon, così come Gasly, Vettel, Ricciardo e Stroll.

Q3: DISASTRO LECLERC, POLE DI MAGNUSSEN – Ritornano tutti sul tracciato con le soft tranne Leclerc: gomme intermedie sulla monoposto del monegasco, ma è una scelta fallimentare del muretto Ferrari, dato che il pilota deve tornare ai box perché è troppo lento mentre tutti fanno il primo time attack. Russell finisce sulla ghiaia alla curva do Sol: bandiera rossa a otto minuti dal termine. Riprende a piovere e alla bandiera verde stavolta la pista è completamente bagnata, impedendo a Leclerc di migliorarsi e costretto a partire da metà griglia. Beffato anche Perez, che nel giro precedente era stato rallentato dalla rossa numero 16. Magnussen riesce così a difendere il miglior giro: festa Haas e tripudio dagli spalti.

Top

Kevin MAGNUSSEN (Haas, 1°): sia chiaro, la pole position del danese - seppur clamorosa - non è soltanto fortuna. Al primo tentativo è stato il più veloce di tutti con condizioni alla pari di Verstappen, Russell, Sainz e compagnia. Ha conquistato la Q3 a sorpresa, ci ha creduto e partirà davanti a tutti gli altri con merito. Premio alla carriera.

Max VERSTAPPEN (Red Bull, 2°): tutti i top team soffrono a causa delle condizioni variabili, l'olandese è quello che fatica meno. Prima fila in pantofole, gli altri rivali sono staccati. È tutto apparecchiato per proseguire la striscia di vittorie, in sprint e in gara.

Lando NORRIS (McLaren, 4°): il migliore degli "altri", dopo Magnussen. Anche lui approfitta di una seconda parte di Q3 con la pioggia e si ritaglia una preziosa seconda fila. Possono arrivare punti importanti.

Flop

FERRARI (Sainz 5°, Leclerc 10°): disastro totale a partire dalla Q1, quando vanno nel panico lasciando Leclerc sui cavalletti. La sciagurata decisione di trattare diversamente i due piloti, montando le intermedie a quello che si gioca il secondo posto del mondiale, è la ciliegina sulla torta di un muretto da rinnovare.

