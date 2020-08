44 Spanish rider Pol Espargaro of Austrian Team Red Bull KTM Factory Racing ride during Octo San Marino and Riviera di Rimini GP, 13th stage of MotoGP World Championship in Misano World Circuit Marco Simoncelli, Riviera di Rimini, Italy

Prima pole position per Pol Espargaro e per la KTM in MotoGP che si tolgono la soddisfazione di partire davanti a tutti nel GP di Stiria sul tracciato di Zeltweg. In prima fila con lo spagnolo ci saranno Nakagami e Zarco (che partirà però dalla pit lane). Qualifica un po' deludente per Dovizioso che scatterà dalla terza fila dalla nona casella. Delude Rossi, che scivola e scatterà dalla 5a fila.

Un agosto da incorniciare. Non si può definire altrimenti questo caldo mese per la KTM che, dopo aver festeggiato due settimane fa a Brno il primo successo in MotoGP con il rookie meraviglia Brad Binder, nel secondo GP sul tracciato di casa di Zeltweg si toglie la soddisfazione di portarsi a casa anche la prima storica pole position nella classe regina con il suo pilota più esperto e atteso: quel Pol Espargaro, che dopo aver buttato al vento diverse buone occasioni in gara finalmente ha capitalizzato quando contava. Per lo spagnolo, che dal prossimo anno approderà in HRC al fianco di Marc Marquez, si tratta della prima pole position in top class della carriera: un risultato che gli dà un grande vantaggio in ottica gara, dove la KTM ha mostrato di avere il potenziale di potersi giocare la vittoria.

Seguono aggiornamenti!

