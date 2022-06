Ad

Ceccon ha firmato il nuovo record italiano nei 50 dorso: 24"46

Le parole del primatista italiano

Thomas Ceccon ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: "I primi due sono forse irraggiungibili. Uno ha il record del mondo, l’altro ha già nuotato sotto i 24, per quei tempi sono follia. Con questo tempo che ho fatto oggi probabilmente si andrà a medaglia, secondo me ne ho ancora un po’ e vediamo. Non mi aspettavo di nuotare i 50 in questo modo, di solito nuotavo con frequenza troppo bassa o alta, invece ora ho trovato una via di mezzo e sono molto contento".

