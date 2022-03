La CEV Champions League riprende, col grande spettacolo della fase a eliminazione diretta interamente visibile in esclusiva e LIVE su Eurosport 2, Discovery+ ed Eurosport.it. Nei quarti di finale tanti club italiani protagonisti, sia nel torneo femminile che in quello maschile. Dopo le fasi a gironi, soltanto l'Igor Gorgonzola Novara non ha infatti centrato la qualificazione, peraltro al termine di una situazione davvero particolare, per utilizzare un eufemismo, che l'ha prima vista certa del passaggio matematico alla fase successiva e successivamente eliminata per lo 0-3 incassato all'ultimo turno della Pool C dalla Dinamo Mosca.

Super Finals di entrambe le competizioni. In ambito femminile, il derby tra Conegliano e Monza vale un posto in finale, con le A. Carraro Imoco di coach Santarelli che ha già un piede sul palcoscenico dell'atto conclusivo di Champions, anche se la Vero Volley cercherà di darle filo da torcere. Le Pantere sono vittoriose 3-0 all'andata grazie allo show personale di Paola Egonu, autrice di 27 punti con un dominio tecnico-atletico impressionante. Stanti le decisioni di FIVB e CEV, nello stesso lato di tabellone l'altro quarto di finale, tra Dinamo AK-Bars Kazan e Dinamo Mosca, non è stato disputato. In campo maschile, l'Itas Trentino cercherà di raggiungere Perugia in semifinale, difendendo il 3-0 dell'andata contro il Berlino Recycling Volleys grazie allo strapotere dei suoi centrali, Srecko Lisinac in testa, e di Alessandro Michieletto. La Cucine Lube Civitanova tenterà infine l'impresa, per ribaltare lo 0-3 incassato all'Eurosole Forum dallo Jastrzebski Wegiel di coach Andrea Gardini. Una vittoria dei cucinieri per 3-0 o 3-1 prolungherebbe il confronto al golden-set (al meglio dei 15 punti) per decretare la semifinalista; in caso contrario, la Lube saluterebbe la Champions League.

I quarti di finale in diretta TV e LIVE-Streaming

Berlino Recycling Volleys - Itas Trentino : mercoledì 16 marzo , ore 18:30 . Diretta TV su Eurosport 2 e LIVE-Streaming su Discovery+ . Telecronaca di Fabrizio Monari, commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

: mercoledì , ore . Diretta TV su e LIVE-Streaming su . Telecronaca di Fabrizio Monari, commento tecnico di Rachele Sangiuliano. Jastrzebski Wegiel - Cucine Lube Civitanova : mercoledì 16 marzo , ore 20:30 . Diretta TV su Eurosport 2 e LIVE-Streaming su Discovery+ . Telecronaca di Gianmario Bonzi, commento tecnico di Paolo Cozzi.

: mercoledì , ore . Diretta TV su e LIVE-Streaming su . Telecronaca di Gianmario Bonzi, commento tecnico di Paolo Cozzi. A. Carraro Imoco Conegliano - Vero Volley Monza: giovedì 17 marzo, ore 20:30. Diretta TV su Eurosport 2 e LIVE-Streaming su Discovery+. Telecronaca di Gianmario Bonzi, commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

Il tabellone femminile

Dinamo Ak-Bars Kazan (Russia) - Dinamo Mosca (Russia)**

Vero Volley Monza (Italia) - A. Carraro Imoco Conegliano (Italia), all'andata 0-3

(Italia) - (Italia), Developres Rzeszow (Polonia) - VakifBank Istanbul (Turchia), all'andata 3-2

Lokomotiv Kaliningrad (Russia) - Fenerbahce OPET Istanbul (Turchia)*

* Il Fenerbahce OPET Istanbul è già qualificato alle semifinali, dopo l'estromissione dei club russi decisa dalla CEV.

** La decisione della Confederazione europea ha cancellato di fatto anche il doppio derby russo tra Dinamo Ak-Bars Kazan e Dinamo Mosca, pertanto la vincente del quarto Monza-Conegliano accederà direttamente alle Super Finals del 21-22 maggio 2022.

Il tabellone maschile

Zenit S. Pietroburgo (Russia) - Sir Sicoma Monini Perugia (Italia)*

(Italia)* Itas Trentino (Italia) - Berlino Recycling Volleys (Germania), all'andata 3-0

(Italia) - Berlino Recycling Volleys (Germania), Cucine Lube Civitanova (Italia) - Jastrzebski Wegiel (Polonia), all'andata 0-3

(Italia) - Jastrzebski Wegiel (Polonia), ZAKSA (Polonia) - Dinamo Mosca (Russia)*

* Sir Sicoma Monini Perugia e ZAKSA sono già qualificate alle rispettive semifinali per l'esclusione dei club russi decisa dalla CEV. Perugia affronterà così la vincente di Trentino-Berlino, mentre lo ZAKSA attende una tra Civitanova e Wegiel.

Civitanova, Conegliano, Monza e Trentino: informazioni utili

Data, luogo e ora: Trentino sarà ospite del Berlino Recycling Volleys nella Max-Schmeling-Halle, impianto notoriamente caldo e capace di trascinare i propri beniamini. Sfida in calendario per mercoledì 16 marzo dalle ore 18:30: diretta TV su Eurosport 2.

Data, luogo e ora: Civitanova sarà di scena all'Hala Widowiskowo-Sportowa contro lo Jastrzebski Wegiel. Partita prevista per mercoledì 16 marzo, con inizio alle ore 20:30 e diretta TV su Eurosport 2.

Data, luogo e ora: Conegliano ospiterà Monza per il ritorno dei quarti di finale nella cornice del PalaVerde di Villorba. Match in programma giovedì 17 marzo, con inizio alle ore 20:30 italiane e diretta TV su Eurosport 2.

