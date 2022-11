Fédération Internationale de Volleyball) ha sorteggiato i gironi e il calendario del Mondiale per Club maschile 2022. La competizione, che vede il Sada Cruzeiro Vôlei detentore del trofeo dopo il Betim (Brasile) dal 7 all'11 dicembre 2022. Impegnati sei diversi club, tre dei quali brasiliani. Non c'è lo la formazione polacca ha rinunciato come già avvenuto nel 2021, ed ecco perché l'Italia potrà così essere rappresentata da due club. La FIVB () ha sorteggiato i gironi e il calendario del. La competizione, che vede ildetentore del trofeo dopo il 3-0 rifilato alla Cucine Lube Civitanova nell'ultima edizione, si svolgerà sul taraflex di(Brasile)2022. Impegnati sei diversi club, tre dei quali brasiliani. Non c'è lo ZAKSA campione d'Europa in carica , dal momento checome già avvenuto nel 2021, ed ecco perché l'Italia potrà così essere rappresentata da due club.

Block Devils che hanno sostituito proprio i campioni d'Europa e che se la vedranno, nel Gruppo A, con Sada Cruzeiro (squadra organizzatrice dell'evento) e col Vôlei Renata, altro club brasiliano che potrà partecipare grazie al 3° posto conquistato nell'ultimo campionato sudamericano per club, dove ha battuto al tie-break il Policial Vóley (Argentina) nella finale 3°-4° posto, con titolo andato ovviamente al Sada di Wallace de Souza e Lucas Saatkamp, meglio noti come Wallace e Lucão. Dall'altro, Paykan Club (Iran), campione d'Asia dopo il 3-2 ottenuto sui Suntory Sunbirds della leggenda Dmitriy Muserskiy, e l'Itambé Minas, club brasiliano che ha chiuso al 2° posto l'ultimo campionato sudamericano per club. Da un lato, la Sir Safety Susa Perugia di coach Anastasi , coiche hanno sostituito proprio i campioni d'Europa e che se la vedranno, nel Gruppo A, con(squadra organizzatrice dell'evento) e col, altro club brasiliano che potrà partecipare grazie al 3° posto conquistato nell'ultimo campionato sudamericano per club, dove ha battuto al tie-break il Policial Vóley (Argentina) nella finale 3°-4° posto, con titolo andato ovviamente al Sada di, meglio noti come Wallace e Lucão. Dall'altro, l'Itas Trentino di Angelo Lorenzetti che, in quanto team vice-campione d'Europa, prenderà parte al Gruppo B contro il(Iran), campione d'Asia dopo il 3-2 ottenuto sui Suntory Sunbirds della leggenda, e l', club brasiliano che ha chiuso al 2° posto l'ultimo campionato sudamericano per club.

I due gironi

GRUPPO A GRUPPO B Sada Cruzeiro Vôlei (Brasile) Paykan Club (Iran) Sir Safety Susa Perugia (Italia) Itambé Minas (Brasile) Vôlei Renata (Brasile) Itas Trentino (Italia)

Il calendario

7 dicembre, ore 22:00, Itambé Minas - Paykan Club

8 dicembre, ore 01:00, Sada Cruzeiro Vôlei - Vôlei Renata

8 dicembre, ore 22:00, Itas Trentino - Paykan Club

- Paykan Club 9 dicembre, ore 01:00, Vôlei Renata - Sir Safety Susa Perugia

9 dicembre, ore 22:00, Itambé Minas - Itas Trentino

10 dicembre, ore 01:15, Sada Cruzeiro Vôlei - Sir Safety Susa Perugia

10 dicembre, ore 22:15, prima semifinale

11 dicembre, ore 01:15, seconda semifinale

11 dicembre, ore 17:00, finale 3°/4° posto

11 dicembre, ore 20:00, finale 1°/2° posto

Dove vedere il Mondiale per Club

Per ora, tutte le sfide del Mondiale per Club saranno visibili in LIVE-Streaming e on-demand su volleyballworld.tv. Su Eurosport.it potrete invece trovare il LIVE-Blogging delle partite dei club italiani e approfondimenti post gara.

