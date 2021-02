Come cambiano le cose in qualche mese... Il Galles visto all'Autumn Nations Cup aveva vinto solo due gare, contro Georgia e Italia, e più volte si è discusso in patria di cacciare il ct Wayne Pivac a cui era stato affidato il compito di vincere il Mondiale. Sembrava impossibile una convivenza, eppure il Sei Nazioni sta dicendo altro. Dopo Irlanda e Scozia è arrivato un successo anche contro l'Inghilterra, un successo che vale la Triple Crown (vittoria contro tutte le squadre originali del Sei Nazioni) e il primato in classifica. Solo successi per questo Galles che si rialza e, con piccoli accorgimenti, è riuscita a ritrovare la sua identità. Identità che ha perso totalmente l'Inghilterra che, dopo aver battuto gli azzurri a Twickenham, non ha dato continuità al suo gioco. Gioco fatto di troppi errori, riscoprendosi inoltre indisciplinata. Se l'Inghilterra era una delle favorite per il Mondiale, il match di Cardiff ci ha detto l'esatto opposto.