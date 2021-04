Italia? Non resta che scoprirlo, con tutti i match in diretta e in esclusiva su Eurosport 2. Continua la stagione del rugby internazionale con l'inizio del Sei Nazioni femminile, arrivato alla sua 26a edizione. Format un po' particolare in questa stagione, che ricalca quanto visto negli uomini durante l'ultima Autumn Nations Cup . Ci saranno due gironi da tre squadre ciascuno e le prime dei due gruppi si affronteranno nella finalissima del 24 aprile. Chi sarà la sorpresa di quest'anno? Che ruolo avrà l'? Non resta che scoprirlo, con tutti i match in diretta e in esclusiva su Eurosport 2.

Sei Nazioni donne: dove vederlo in tv e live-streaming

Tutte le partite dell'Italia nel Sei Nazioni femminile saranno trasmesse in Diretta su Eusoport 2 (Canale 211 di Sky), visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision. Il live streaming ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) è attivo con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la gara senza pubblicità. Il Sei Nazioni femminile sarà visibile anche On Demand su Eurosport Player e in streaming sul sito di Eurosport.it. Tutte le altre partite del torneo saranno comunque trasmesse su Eurosport Player.

Il calendario del Sei Nazioni 2021

1a giornata

sabato 3 aprile, 16:00 Inghilterra-Scozia al Castle Park di Doncaster su Eurosport Player

sabato 3 aprile, 21:00 Francia-Galles allo Stade de la Rabine di Vannes su Eurosport Player

riposano Italia e Irlanda

2a giornata

sabato 10 aprile, 15:00 Italia-Inghilterra al Lanfranchi di Parma su Eurosport 2 e Eurosport Player

sabato 10 aprile, 18:00 Galles-Irlanda all'Arms Park di Cardiff su Eurosport Player

riposano Scozia e Francia

3a giornata

sabato 17 aprile, 15:15 Irlanda-Francia al Donnybrook di Dublino su Eurosport Player

sabato 17 aprile, 18:00 Scozia-Italia al Scotstoun Stadium di Cardiff su Eurosport 2 e Eurosport Player

riposano Inghilterra e Galles

Finali

24 aprile Finali 5°/6° posto, finalina 3° posto, finalissima su Eurosport Player

Le classifiche del Sei Nazioni

La classifica del Gruppo A

Squadra Punti/Differenza punti 1. Inghilterra 0 2. Scozia 0 3. Italia 0

La classifica del Gruppo B

Squadra Punti/Differenza punti 1. Francia 0 2. Galles 0 3. Irlanda 0

La distribuzione dei punti: 4 punti per la vittoria, 2 per il pareggio e 0 per la sconfitta. In palio anche i punti di bonus: 1 punto di bonus offensivo in caso di 4 o più mete realizzate, 1 punto di bonus difensivo in caso di sconfitta con 7 o meno punti di scarto. La squadra che vincerà tutte le partite avrà l'attribuzione di 3 punti in più per aver raggiunto il Grand Slam.

