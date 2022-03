Terzultimo weekend all’insegna della Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Il menù del giorno propone un Super G femminile a forti tinte azzurre in quel di Lenzerheide (Svizzera) e la discesa maschile di Kvitfjell (Norvegia).

Federica Brignone ha la prima occasione per assicurarsi matematicamente la sfera di cristallo, mentre Elena Curtoni (-103 punti) deve stare davanti alla 31enne valdostana se vuole sperare ancora. Tra le donne è derby italiano per la conquista della coppa di specialità:, mentre Elena Curtoni (-103 punti) deve stare davanti alla 31enne valdostana se vuole sperare ancora. Assente Sofia Goggia , già proiettata sulle Finali. Dopo la gara pazza del giorno precedente, che ha visto la vittoria ex-aequo del canadese Cameron Alexander e dell'elvetico Niels Hintermann, si replica in Norvegia per la penultima discesa maschile della stagione, che rappresenterà l'ultima gara della leggenda di casa Kjetil Jansrud . Si comincia alle 10.00 con il supergigante femminile, entrambe le gare vengono trasmesse in diretta su Eurosport e Discovery+.

12:00 - Mayer lontano!

Matthias Mayer non è un problema per Paris! L'austriaco perde tantissimo dopo i primi due intermedi e chiude settimo a 1.53. La coppa di discesa rischia di diventare un miraggio per lui...

11:56 - Kriechmayr in ripresa

Vincent Kriechmayr dà segnali di ripresa dopo la pessima gara di ieri e chiude quinto, pur a 1.20 a Paris.

11:50 - Paris primoooo!

Eccolo Dominik Paris! Gara strepitosa dell'azzurro, sempre in luce verde tranne al primo intermedio e con un grandissimo finale rifila 55 centesimi a Kilde. Pazzesco Domme, pazzesco!

11:48 - Cochran non male

Ryan Cochran-Siegle si inserisce in terza posizione, sciando molto bene nella parte finale e finendo a 51 centesimi da Kilde. Feuz resta secondo.

11:45 - Feuz dietro a Kilde

Beat Feuz non sfigura e rimane attaccato a Kilde nei primi due intermedi, poi cede qualcosina e chiude secondo a 26 centesimi dal rivale. Sorride il norvegese...

11:40 - Kilde vola!

Aleksander Aamodt Kilde c'è! Grande gara del norvegese, aggressivo fin dalla partenza, cattivo, velocissimo. Un secondo netto meglio di Hemetsberger, vediamo chi riuscirà a stargli davanti! Grande prova dopo la delusione per il quinto posto di ieri.

11:38 - Marsaglia sbaglia

Niente da fare per Matteo Marsaglia, che va in rotazione dopo poche porte e vanifica subito la sua gara. Il veterano azzurro paga 1.39 sul traguardo, facendo meglio di Hemetsberger dall'errore in poi. Peccato!

11:36 - Hemetsberger al comando

Nuovo avvicendamento in testa alla gara, con Daniel Hemetsberger che segna il nuovo miglior tempo. L'austriaco va al comando con 40 centesimi su Baumann. Prova discreta, nulla di più.

11:34 - Baumann meglio di Franz

Romed Baumann si porta al comando ma neanche lui incanta. Solo 15 centesimi meglio di un Franz non perfetto, tempo sicuramente abbassabile.

11:31 - Franz apre la gara

Max Franz è il primo a scendere. L'austriaco chiude in 1:46.02, commettendo un paio di sbavature. Ieri i due vincitori hanno avevano chiuso in 1:44.42.

11:17 - A Kvitfjell la discesa maschile bis

Dalla Svizzera ci spostiamo in Norvegia e precisamente a Kvitfjell, dove sta per partire (alle 11.30) la seconda discesa maschile.

11:11 - Vince Miradoli, a Brignone la coppa!

Scese le prime 31, non cambia nulla nella parte alta della classifica. Vince Romane Miradoli con distacchi ampi, davanti a Shiffrin e Gut. Marta Bassino è la migliore italiana, ad un paio di centesimi dal podio. Federica Brignone, nonostante il 9° posto a più di due secondi, conquista la coppa di Super G con una prova ancora da disputare, approfittando della caduta di Elena Curtoni.

10:53 - Gara in ghiaccio

Non cambia la situazione nelle prime posizioni, e non dovrebbe cambiare salvo grandi sorprese, nonostante ci sia ancora tanto margine tra la vincitrice e le altre sul podio. L'unica ad inserirsi è Kira Weidle, in settima posizione e lontana due secondi. La vittoria sembra ormai certa per Romane Miradoli, davanti a Shiffrin e Gut. Quarto posto per Bassino, nona Brignone.

10:41 - Bassino sfiora il podio!

Che sfortuna per Marta Bassino, a soli due centesimi dal podio in Super G! Resta comunque nettamente la migliore delle italiane, a 90 centesimi di distacco da Miradoli. Una buonissima prova, velocissima in alto e miglior intermedio al penultimo settore.

10:36 - Impressionante Shiffrin, torna sul podio!

Fantastica Mikaela Shiffrin, finalmente ritrovata dopo la parentesi buia di Pechino 2022. La statunitense è l'unica a rimanere relativamente vicino al tempone di Romane Miradoli, chiudendo seconda a 38 centesimi. Punti preziosi guadagnati in classifica generale su Petra Vlhova, distante quasi tre secondi.

10:32 - Mowinckel sul podio

Altra buona gara di Ragnhild Mowinckel, che nonostante i 94 centesimi di ritardo si porta provvisoriamente in terza posizione. Comanda sempre un'irraggiungibile Miradoli davanti a Gut-Behrami.

10:23 - Spigolata fatale di Robinson

Anche Alice Robinson esce in una gara molto selettiva. La giovane neozelandese commette lo stesso identico errore di Raedler, finendo in testacoda e costretta al ritiro. Prime dieci atlete in gara e soltanto la metà di loro ha raggiunto il traguardo.

10:21 - Gut seconda

Finisce lontana da Miradoli anche Lara Gut-Behrami, che perde quota e velocità sul dosso. 88 centesimi separano la ticinese dalla francese.

10:19 - Garone di Miradoli!

Prova eccezionale di Romane Miradoli e uno-due Francia! La 27enne transalpina domina il Super G, rifila 1"37 alla compagna di squadra Worley e sembra difficile batterla.

10:17 - Brignone dietro a Worley, ma comunque al traguardo

Nonostante abbia già la coppa di Super G in bacheca, Federica Brignone spinge a tutta per fare punti nella generale. L'azzurra però rischia troppo e commette diverse sbavature, in certi punti le manca il terreno sotto gli sci. Chiude con un ritardo di 83 centesimi su Worley, fino al penultimo settore pagava poco più di un decimo.

10:12 - Curtoni fuori! Brignone vince la coppa prima di scendere

Si decide in anticipo e nel peggiore dei modi la coppa di specialità. Elena Curtoni scivola a terra e regala la sfera di cristallo a Federica Brignone, prima ancora che quest'ultima scenda. Gran peccato per la valtellinese, comunque sicura del secondo posto in classifica.

10:10 - Worley la prima al traguardo

Finalmente la prima atleta a raggiungere l'arrivo! Si tratta di Tessa Worley, che sfrutta tutte le sue doti da gigantista per chiudere con un buon 1:21.24. Tracciato lungo e molto tecnico, sarà veramente faticosa per le atlete.

10:05 - Tre uscite su tre!

Incredibile, le prime tre scese finiscono tutte fuori pista! È austriaca anche Tamara Tippler, sfortunata a perdere lo sci in curva.

10:03 - Brutto testacoda di Raedler!

Seconda atleta in gara e secondo ritiro in questo Super G! Tocca ad un'altra austriaca, Ariane Raedler, che spigola in curva e cade. Per fortuna si rialza immediatamente dopo.

10:01 - Subito fuori Puchner

Si parte subito con un ritiro, quello di Mirjam Puchner! L'austriaca si fa sorprendere sul dosso, ha poca direzione in curva e salta la porta.

9:50 - La startlist

Pettorali abbastanza bassi per le due azzurre in lizza per la coppa di specialità: Elena Curtoni ha scelto il 5, preceduta da tre austriache e Worley, Federica Brignone il 7. Si fanno attendere le padrone di casa svizzere, con il 9 di Lara Gut, l'11 di Corinne Suter e il 19 di Michelle Gisin. Presenti anche le due leader della classifica generale Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin (pettorale 14 e 15).

Le altre italiane in gara: 17 Bassino, 24 Marsaglia, 29 Nicol Delago, 30 Melesi, 41 Pichler e 43 Nadia Delago.

9:41 - Federica Brignone può vincere la coppa di Super G

Giornata che vede le azzurre dello sci alpino protagoniste: Federica Brignone ed Elena Curtoni sono le uniche atlete ancora in lizza per la sfera di cristallo in Super G. La prima ha conquistato tre vittorie, la seconda invece ha trionfato a Cortina ed è salita sul podio in altre due occasioni. Brignone ha un vantaggio di 103 punti su Curtoni, dunque potrebbe chiudere aritmeticamente la pratica ancor prima delle Finali, in programma tra due settimane a Courchevel.

9:37 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

9:35 - Si parte tra poco con il Super G donne

Buongiorno amiche ed amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta della Coppa del Mondo di sci alpino! Mattinata interamente dedicata alle prove veloci, si inizia a breve (ore 10.00) con il Super G femminile a Lenzerheide.

