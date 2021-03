Una settimana da Dio. Potrebbe essere questo il titolo della cavalcata di Lorenzo Musetti nell'ATP 500 di Acapulco. Il classe 2002 ha vissuto giorni da sogno, in cui ha vinto la prima partita sul cemento a livello di circuito maggiore, battuto un Top 10 (Schwartzman) , raggiunto la semifinale e conquistato la Top 100 del ranking mondiale. In attesa di vederlo all'opera anche nel Masters 1000 di Miami, dove affronterà al primo turno l'americano Mmoh , riviviamo tutto il meglio messo in mostra dal carrarino nel torneo messicano tra colpi e momenti indimenticabili. GUARDA qui sotto il video del profilo Youtube ufficiale dell'ATP!