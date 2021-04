E sono cinque! Dopo Sinner Caruso , anchevola al secondo turno del Masters di Montecarlo. Il torinese, fresco vincitore del Sardegna Open, regola l'ungherese Marton Fucsovics, n° 40 del mondo, 6-3 6-4 e si regala l'affascinante sfida contro la testa di serie n° 5 del tabellone,che ha usufruito di un bye nel primo. E' la prima volta che i due si incontrano in un match ufficiale nel circuito maggiore.

Prosegue, dunque, il magic moment dell'allievo di Gipo Arbino che festeggia l'ingresso nella top30 con un successo convincente al(nei tre precedenti nel Challanger di Todi e negli Atp di Monaco di Baviera e Vienna l'aveva sempre spuntata l'ungherese). Il torinese vince la guerra di nervi già nel primo set quando perde il servizio, va sotto 3-2 e da lì non concede più un game all'avversario, piazzando un. Un 6-3 che riempie di frustazione Fucsovics, molto nervoso e polemico per tutta la durata del match. Nel secondo parziale, l'azzurro cancella tre palle break nel primi due turni di battuta e mette la freccia nel quinto game, portandosi sul 3-2. Da lì si procede on serve fino al definitivo 6-4.