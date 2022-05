Grande attesa, a Roma, per il match Jannik Sinner-Filip Krajinovic dove in palio ci sono i quarti di finale. L'italiano si presenta all'incontro La partita si disputerà sul Campo Centrale dopo Alex De Minaur-Alexander Zverev (ore 11) e Iga Swiatek-Victoria Azarenka (ore 13). Il vincente tra Sinner e Krajinovic andrà ad affrontare il greco Tsitsipas oppure il russo Khachanov. L'incontro si disputerà indicativamente dopo le 14.20, tutto dipenderà dalla durata dei due precedenti match. dove in palio ci sono i quarti di finale. L'italiano si presenta all'incontro dopo aver superato Fabio Fognin nel derby del 'Bel Paese', mentre il serbo sta disputando un ottimo torneo avendo superato Tiafoe prima (7-6, 7-6) e Rublev poi (6-2, 6-4).dopo Alex De Minaur-Alexander Zverev (ore 11) e Iga Swiatek-Victoria Azarenka (ore 13). Il vincente tra Sinner e Krajinovic andrà ad affrontareL'incontro si disputerà indicativamente dopo le 14.20, tutto dipenderà dalla durata dei due precedenti match.

KRAJINOVIC-SINNER, IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Giovedì 12 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico dopo le ore 14.20, Jannik Sinner e Filip Krajinovic scenderanno in campo nel match valido per gli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre e 151 di Sky) e Sky Sport Tennis (canale 205 della pay-TV inglese, con il commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci.). La diretta streaming sarà visibile gratis su Mediaset Infinity. In alternativa, gli abbonati alla pay-TV Sky e al servizio streaming on demand NOW potranno seguire l’incontro odierno degli Internazionali BNL d’Italia rispettivamente attraverso i servizi Sky Go e NOW, disponibili su Smart TV, set-top box, computer, smartphone e tablet.

KRAJINOVIC-SINNER: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: giovedì 12 maggio dopo le 14.20, Campo Centrale (Foro Italico – Roma)

IL CAMMINO DI JANNIK SINNER AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

Sinner vs Martinez 6-4, 6-3 REPORT

Sinner vs Fognini 6-2, 3-6, 6-3 REPORT

IL CAMMINO DI FILIP KRAJINOVIC AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

Krajinovic vs Tiafoe 7-6, 7-6

Krajinovic vs Rublev 6-2, 6-4

