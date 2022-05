12:47 - Nadal si paragona ad Alcaraz: "Io come una vecchia auto..."

Nella conferenza stampa di presentazione del Masters 1000 di Roma, Rafa Nadal ha usato un simpatico paragone per descrivere l'esplosione di Carlos Alcaraz: "La sua esplosione non mi infastidisce. E' naturale nella vita manifestare interesse per le cose nuove. Se vedi un'auto nuova o telefono nuovo, l'occhio cade immediatamente su quello non sul vecchio".

Nadal: "Alcaraz? E’ come una nuova auto, la vecchia non la guardi più..."

12:33 - Teichmann liquida Paolini in due set, 6-3 6-2

Passerella con spavento iniziale per Jil Teichmann, che dopo aver perso il servizio per prima in avvio di match, risponde alla lucchese con quattro break consecutivi. Il match si chiude sul 6-3 6-2 dopo un'ora e 20 di lotta. Al secondo turno la svizzera troverà la ceca Pliskova, reduce da un turno di bye. Esordio amaro per Paolini, che tuttavia non partiva favorita. Ora le speranze dell'Italia femminile si riversano interamente sull'unica superstite Lucia Bronzetti, attesa questo pomeriggio dalla colombiana Osorio Serrano.

12:14 - Teichmann avanti un set e due break

Brutte notizie dal centrale: Paolini incassa due break a terzo e quinto gioco del secondo parziale. Teichmann ricava il massimo dalle tre palle break ritagliate nel corso del secondo set, aprendo a una sentenza che ormai pare certa. Drastico calo di Jasmine dopo aver rubato il servizio in apertura di match.

11:53 - Paolini perde il 1° set

Le batterie di Jasmine si scaricano sul più bello! La racchetta lucchese strappa per prima il break alla Teichmann, ma una prima di servizio scorbutica (solo il 48% di punti vinti) causa la rimonta della svizzera, che chiude sul 6-3 il primo atto.

11:45 - RECAP DAY 1

Tutto quello che potreste esservi persi ieri: finisce nel peggiore dei modi il day 1 degli Internazionali d'Italia: la n° 1 azzurra si ritira sul 6-3 4-2 Tomljanovic per un problema fisico senza aspettare che si riprenda il gioco dopo l'acquazzone che si è abbattuto su Roma. Sono, dunque, otto gli italiani che salutano il torneo: Sonego, Zeppieri, Cobolli, Passaro, Arnaldi, Trevisan, Cocciaretto e, appunto, Giorgi. Unico per ora a passare al secondo turno Fabio Fognini grazie al netto successo su Dominic Thiem

10:50 - LIVE! DAY 2

Altra giornata densa di impegni e pathos, soprattutto per i colori azzurri; attualmente in campo Jasmine Paolini contro Jil Teichmann. A breve Nardi contro Norrie, nel pomeriggio Djokovic-Karatsev e stasera il piatto forte Sinner-Martinez.

Nadal: "Roma è speciale, mi ricorda la mia proposta di matrimonio"

10:00 - Order of play Internazionali martedì 10 maggio

Oggi si chiudono i match di primo turno maschile e femminile. La prima portabandiera azzurra sarà Jasmine Paolini, impegnata sul centrale contro la svizzera Teichmann dalle 11:00. Occhi puntati anche sulla wildcard Luca Nardi, che nel secondo match dalle 11:00 sulla Grand Stand Arena cercherà l'impresa contro la testa di serie numero 9 Cameron Norrie. Sempre sul centrale, Novak Djokovic farà il suo esordio contro Aslan Karatsev (sarà il terzo match in programma sul centrale, quindi ci sarà da pazientare). In serata, Jannik Sinner a caccia del secondo turno contro Pedro Martinez.

