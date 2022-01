Il day 11 degli Australian Open ha emesso il solenne verdetto per la finale del tabellone femminile: Barty e Collins si contenderanno il titolo a Melbourne. Dopo aver assistito al successo dell'australiana su Madison Keys , la tennista a stelle e strisce non ha deluso le attese nel secondo match sul cemento della Rod Laver Arena. Collins ha trionfato 6-4 6-1 su un'opaca Iga Swiatek in un'ora e 20 minuti.

La polacca aveva sconfitto una prestigiosa trafila di avversarie per approdare alla seconda semifinale Slam in carriera: Harriet Dart, Rebecca Peterson, Darja Kasatkina, Sorana Cirstea e Kaia Kanepi si sono piegate sotto i colpi della polacca. Particolarmente impegnativo l'ultimo incrocio con la estone , rimontata dalla Swiatek in 3 ore.

Anche Danielle Collins ha dovuto sudare per accedere in semifinale: ha battuto Caroline Dolehide, Ana Konjuh, Clara Tauson, Elise Mertens e Alizé Cornet nei turni precedenti. E a proposito di precedenti, le due tenniste si erano affrontate solo una volta: l'anno scorso in quel di Adelaide, la polacca vinse a tavolino.

12:38 - Il report del match dominato da Collins

E' Danielle Collins la seconda finalista del tabellone femminile agli Australian Open. L'americana si impone 6-4 6-1 su Iga Swiatek, testa di serie numero 7 del torneo. A Melbourne, la Collins sfiderà la padrona di casa Ashleigh Barty in un match che pare, in partenza proibitivo. Sul centrale però, l'americana fornisce solo segnali incoraggianti, a partire dal gioco in risposta.

12:29 - Collins-Swiatek 6-4 6-1

COLLINS DOMINA SWIATEK E APPRODA IN FINALE! In un match senza storia, il braccio prepotente di Danielle Collins ha stroncato il servizio anemico di Iga Swiatek. L'americana avanza con un 6-4 6-1 da applausi, e prenota Ashleigh Barty in finale.

Danielle Collins Credit Foto Getty Images

12:27 - Collins-Swiatek 6-4 5-1

COLLINS A UN PASSO! L'americana schiaccia la polacca sul fondo del campo e vince un altro game di potenza.

12:24 - Collins-Swiatek 6-4 4-1

SWIATEK IN APNEA. Collins suda più del dovuto nel quarto game, risolto ai vantaggi. Anche Swiatek annaspa ai vantaggi nel quinto game, ma questa volta riesce ad innescare qualche variazione in più, assicurandosi il suo primo game del secondo set.

12:14 - Collins-Swiatek 6-4 3-0

BREAK A ZERO COLLINS. Nessun punto per Swiatek in questi ultimi due game. La polacca continua ad armare il rovescio dell'americana col servizio. Per Collins è un gioco da ragazzi trafiggere sistematicamente l'avversaria.

12:08 - Collins-Swiatek 6-4 1-0

BREAK COLLINS! Troppo debole il servizio della polacca, che incassa la partenza con handicap anche in questo secondo set. Collins la folgora in risposta secca e la limita a un solo punto.

12:01 - Collins-Swiatek 6-4

COLLINS CONQUISTA IL 1° SET. Due velocità nettamente differenti mostrate dalle due tenniste in questo avvio. Collins legge e punisce al meglio l'impaccio di Swiatek al servizio. Iga lancia qualche segnale di ripresa recuperando due break di svantaggio e annullando quattro set point, ma la sua seconda la tradisce: con questo colpo la polacca ha vinto solo due punti su 12.

Danielle Collins Credit Foto Getty Images

11:53 - Collins-Swiatek 5-3

SWIATEK RESTA NEL SET. La polacca salva tre set point, Collins spreca tutto col 3° doppio fallo del match. Calo di tensione preoccupante dell'americana...

11:45 - Collins-Swiatek 5-2

TERZO BREAK COLLINS! La polacca esaurisce la spinta al game successivo. Collins le restituisce con interessi le due palle break e si guadagna l'opportunità di servire per il set.

11:40 - Collins-Swiatek 4-2

BREAK SWIATEK! La polacca si guadagna due palle break e sfonda alla seconda. Un doppio fallo e un duello dominato col dritto permettono alla polacca di rimontare un break di svantaggio.

11:34 - Collins-Swiatek 4-1

SQUILLO SWIATEK. La polacca se la cava ai vantaggi, ma pare ancora troppo macchinosa e contratta al servizio. Collins le mette pressione anche in questo game.

11:28 - Collins-Swiatek 4-0

COLLINS VOLA VIA. L'americana conferma il doppio vantaggio senza troppi patemi. Swiatek sbatte più volte sul nastro.

11:23 - Collins-Swiatek 3-0

SECONDO BREAK COLLINS! Non c'è partita sin qui. Il servizio piatto della Swiatek non riesce a smuovere Collins, che riesce a giocare d'anticipo e a direzionare delle risposte poderose col rovescio.

Danielle Collins Credit Foto Getty Images

11:19 - Collins-Swiatek 2-0

COLLINS DOMINA. L'americana conferma il vantaggio nel primo turno a servizio, grazie a un 40-0 immediato. Grande potenza nei colpi dell'americana sin qui.

11:16 - Collins-Swiatek 1-0

BREAK A FREDDO COLLINS! Due schiaffoni impressionanti in risposta, un doppio fallo della polacca e un colpo fuori misura. Collins mette subito il muso davanti.

10:50 - Barty in finale

E' terminata la prima semifinale sul cemento della Rod Laver Arena. La padrona di casa Ashleigh Barty approda per la prima volta in finale a Melbourne con uno schiacciante 6-1 6-3 su Madison Keys.

