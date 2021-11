13:50 - Cerundolo-Rune

Il match d'apertura del day 2 mette di fronte i due sconfitti del day 1. L'imperativo per ciascuno di loro è vincere. Tra i due, Rune è quello che ha regalato più acuti nella sconfitta, mentre il "terraiolo" Cerundolo è parso un pesce fuor d'acqua nel primo match indoor contro Nakashima. Paradossalmente però, è stato l'argentino a vincere l'unico set tra i due (grazie a una fiammata estemporanea al tiebreak). Incrocio intrigante.

Ad

13:40 - Alcaraz, Nakashima, Korda e Baez: chi prenota le semifinali?

Next Gen ATP Finals Musetti si sveglia troppo tardi: Baez esulta al 4° set 14 ORE FA

Nel gruppo A, si sfidano i due vincenti del primo turno: Carlos Alcaraz e Brandon Nakashima hanno superato in scioltezza il primo test della fase a gironi , e con la giusta combinazione di risultati dall'altro incrocio tra Cerundolo e Rune, uno di loro potrebbe già festeggiare il passaggio del turno. Discorso analogo anche per Korda e Baez, che si sfidano in cima alla classifica del gruppo B in sessione serale. Musetti, che metterà piede in campo per ultimo, spera in una vittoria di Baez. In caso di sconfitta contro Gaston infatti, la vittoria di Baez su Korda terrebbe viva una remota possibilità di qualificazione come secondo del grione.

13:30 - Momento della verità per Musetti

L'azzurro, archiviata la pesante sconfitta in 4 set contro Sebastian Baez , è chiamato alla reazione contro Hugo Gaston. Il francese, numero 67 del ranking ATP, è uno degli avversari più scomodi da affrontare nel circuito. Proprio ieri, Gaston era riuscito a mettere in difficoltà il ben più prestante e talentuso Sebastian Korda, facendosi rimontare solo al 5°set. Gaston inoltre, è reduce dall'exploit di Parigi-Bercy: davanti al pubblico di casa, il francese aveva eliminato lo stesso Musetti nelle qualificazioni, per poi sorprendere giocatori del calibro di Rinderknech, Carreno Busta e Alcaraz. Non una situazione di classifica ideale per Musetti dunque, che contro Gaston non può permettersi un'altra falsa partenza come successo nel match contro Baez.

Musetti in campo contro Baez - ATP NextGen 2021 Credit Foto Getty Images

13:25 - La classifica dopo la prima giornata

GRUPPO A

GIOCATORE MATCH W-L SET W-L GAME W-L Alcaraz 1-0 3-0 (100%) 12-5 (70,59%) Nakashima 1-0 3-1 (75%) 15-6 (71,43%) Cerundolo 0-1 1-3 (25%) 6-15 (28,57%) Rune 0-1 0-3 (0%) 5-12 (29,41%)

GRUPPO B

GIOCATORE MATCH W-L SET W-L GAME W-L Baez 1-0 3-1 (75%) 15-9 (62,5%) Korda 1-0 3-2 (60%) 18-11 (62,07%) Gaston 0-1 2-3 (40%) 11-18 (37,93%) Musetti 0-1 1-3 (25%) 9-15 (37,5%)

13:20 - Il regolamento

Giunto alla quarta edizione, il torneo conferma ed integra una serie di novità sotto il punto di vista del regolamento. Si tratta, se paragonato al resto dei tornei del circuito, di uno stravolgimento radicale, che ha polarizzato le opinioni di giocatori e appassionati. Innanzitutto, i set verranno giocati su 4 game anzichè 6, con tie-break sul 3-3, con l'intento di vivacizzare i duelli. Punto secco sul 40-40, niente vantaggi.

Il riscaldamento dei giocatori durerà al massimo un minuto, e da quest'anno verrà cronometrato anche il toilet-break (massimo tre minuti, più ulteriori due minuti nel caso il giocatore richieda di cambiarsi). Il coaching inoltre, verrà "legalizzato".

Si qualificano alle semifinali i primi due di ciascun girone, in base al miglior record di vittorie e sconfitte (in caso di parità, si conta il numero di set o eventualmente di game vinti).

13:05 - Il programma

SESSIONE POMERIDIANA (Allianz Cloud Court)

Dalle 14:00 (5) Juan Manuel Cerundolo VS (7) Holger Rune

Non prima delle 15:00 (1) Carlos Alcaraz VS (4) Brandon Nakashima

SESSIONE SERALE (Allianz Cloud Court)

Non prima delle 19:30 (2) Sebastian Korda VS (6) Sebastian Baez

A seguire (3) Lorenzo Musetti VS (8) Hugo Gaston

13:00 - LIVE DAY 2

Amici di Eurosport, benvenuti al LIVE BLOG dedicato alla quarta edizione delle Next Gen Finals. Il cemento dell'Allianz Cloud milanese metterà a confronto 8 fra i migliori talenti under-21 del pianeta. Il torneo si snoderà in cinque giorni, dal 9 al 13 novembre. Il programma della seconda giornata partirà dalle 14.00, noi vi forniremo aggiornamenti in tempo reale per tutto il corso della manifestazione.

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

Next Gen ATP Finals Alcaraz detta legge contro Rune, Korda rimonta Gaston al 5° set 21 ORE FA