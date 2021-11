14:21 - Alcaraz annulla due palle break, 3-0

Ancora un paio di imprecisioni da parte del baby-fenomeno di Murcia. Serve il terzo killer point in altrettanti game per rompere l'empasse.

Ad

14:17 - Break Alcaraz, 2-0

Next Gen ATP Finals Musetti stoico contro Gaston: è ancora in corsa per la semifinale 14 ORE FA

Cerundolo si complica la vita da solo. Due colpi sul nastro propiziano il primo break di Alcaraz. Lo spagnolo mette la partita in discesa col minimo sforzo, su cortesia dell'argentino.

14:12 - Alcaraz si difende, 1-0

Tre errori nel primo game a servizio complicano la situazione di Alcaraz, che rimedia al killer point con una prima da urlo. Partenza controllata dello spagnolo.

14:10 - Slam, Finals e le 1.251 di Federer: i record nel mirino di Djokovic

Superare Federer e Nadal nella corsa Slam, eguagliare lo svizzero vincendo la sua sesta edizione delle Atp Finals a Torino e, chissà, mettere ancora una volta nel mirino l'impresa Grande Slam che per ora è riuscita solo a Rod Laver nel 1969. Ecco tutti i primati che il serbo proverà a infrangere in futuro.

14:00 - Alcaraz-Cerundolo

Match privo di peso sulla classifica finale. Alcaraz è già sicuro del passaggio in semifinale dopo le vittorie per 4-3 4-2 4-0 su Rune e 4-3 4-1 4-3 su Nakashima. Cerundolo invece è già sicuro dell'eliminazione dopo aver perso 1-4 4-3 1-4 0-4 contro Nakashima e 1-4 2-4 4-1 1-4 contro Rune. L'argentino è stato il giocatore meno brillante del torneo, complice una superficie troppo veloce per il suo stile di gioco. Alcaraz invece dovrà gestire al meglio le energie in vista della semifinale.

13:50 - Gli scenari di qualificazione nel gruppo B

Se Korda sconfigge Musetti e Gaston batte Baez, Korda vincerà il girone e Gaston si qualificherà come numero 2

Se Korda sconfigge Musetti e Baez sconfigge Gaston, Korda vincerà il girone e Baez si qualificherà come numero 2

Se Musetti sconfigge Korda e Gaston batte Baez, Musetti vincerà il girone e Korda si qualificherà come numero 2

Se Musetti sconfigge Korda in tre o quattro set e Baez sconfigge Gaston in tre set, Baez vincerà il girone e Musetti si qualificherà come numero 2

Se Musetti batte Korda in cinque set e Baez batte Gaston, Korda vincerà il girone e Baez si qualificherà come numero 2

Se Musetti batte Korda in tre set e Baez batte Gaston in quattro o cinque set, Musetti vincerà il girone e Korda si qualificherà come numero 2

Se Musetti batte Korda in quattro set e Baez batte Gaston in quattro o cinque set, Korda vincerà il girone e Baez si qualificherà come numero 2

13:45 - Gli scenari di qualificazione nel gruppo A

Carlos Alcaraz è già qualificato come numero 1, Juan Manuel Cerundolo è già eliminato

Il vincitore tra Nakashima e Rune si qualificherà alle semifinali come numero 2 del girone A

13:40 - Criteri di qualificazione

Maggior numero di vittorie;

Scontro diretto solo se due (2) giocatori terminano in parità.

In caso di 3 giocatori con lo stesso numero di vittorie e partite giocate:

Miglior percentuale di set vinti;

Miglior percentuale di game vinti.

Posizione in classifica il lunedì dopo l’ultimo torneo stagionale nel calendario dell’ATP Tour.

13:30 - Terza giornata di verdetti

Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della fase a gironi: oggi scopriremo i tre nomi che mancano a completare la griglia della semifinale. L'unico già certo della qualificazione è Carlos Alcaraz, che ieri ha sconfitto Brandon Nakashima salendo a 2 vittorie nel gruppo A. Sarà lo spagnolo ad aprire il day 3 alle 14.00 contro il già condannato Cerundolo. Non prima delle 15.00, scenderanno in campo Brandon Nakashima e Holger Rune, scontro diretto per l'accesso alla semifinale: entrambi sono fermi sull'1-1 dopo due giornate e pari anche nella percentuale dei set vinti. Traslando al gruppo B, la situazione è aperta a qualsiasi scenario: dalle 19:30 Baez (1-1) proverà a strappare il ticket per la semifinale contro Hugo Gaston (0-2). A seguire, sarà la volta di Musetti (1-1): il toscano è chiamato a vincere nel big match contro Korda (2-0) dopo il successo in 5 set di ieri sera su Gaston.

13:25 - La classifica dopo la seconda giornata

GRUPPO A

GIOCATORE MATCH W-L SET W-L GAME W-L Alcaraz 2-0 6-0 (100%) 24-12 (66,67%) Nakashima 1-1 3-4 (42,86%) 22-18 (55%) Rune 1-1 3-4 (42,86%) 18-20 (47,37%) Cerundolo 0-2 2-6 (25%) 14-28 (33,33%)

GRUPPO B

GIOCATORE MATCH W-L SET W-L GAME W-L Korda 2-0 6-2 (75%) 30-18 (62,5%) Baez 1-1 3-4 (42,86%) 22-21 (51,16%) Musetti 1-1 4-5 (44,44%) 26-31 (45,61%) Gaston 0-2 4-6 (40%) 27-35 (43,55%)

13:05 - Il programma

SESSIONE POMERIDIANA (Allianz Cloud Court)

Dalle 14:00 (1) Carlos Alcaraz VS (5) Juan Manuel Cerundolo

Non prima delle 15:00 (4) Brandon Nakashima VS (7) Holger Rune

SESSIONE SERALE (Allianz Cloud Court)

Non prima delle 19:30 (6) Sebastian Baez VS (8) Hugo Gaston

A seguire (2) Sebastian Korda VS (3) Lorenzo Musetti

13:00 - LIVE DAY 3

Amici di Eurosport, benvenuti al LIVE BLOG dedicato alla quarta edizione delle Next Gen Finals. Il cemento dell'Allianz Cloud milanese metterà a confronto 8 fra i migliori talenti under-21 del pianeta. Il torneo si snoderà in cinque giorni, dal 9 al 13 novembre. Il programma della terza giornata partirà dalle 14.00, noi vi forniremo aggiornamenti in tempo reale per tutto il corso della manifestazione.

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

Next Gen ATP Finals Alcaraz trova il punto impossibile a rete: tutti in piedi a Milano 19 ORE FA