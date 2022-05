43,6 milioni di euro di montepremi totale, con un aumento del 6,8% rispetto al 2019, l’ultima edizione disputata in condizioni normali, ovvero senza restrizioni di pubblico a causa della pandemia. Prize Money”, ovvero i premi per i tennisti e le tenniste partecipanti Più pubblico, più sponsor, più soldi.con un aumento del 6,8% rispetto al 2019, l’ultima edizione disputata in condizioni normali, ovvero senza restrizioni di pubblico a causa della pandemia. Il Roland Garros 2022 vede crescere i suoi introiti e ridistribuisce parte di questi nel famigerato “”, ovvero i premi per i tennisti e le tenniste partecipanti a questa edizione . Ovviamente, come è consuetudine dal 2006, c’è parità di incasso tra uomini e donne e quindi ad ogni turno corrisponde una cifra sostanziosa.

Più soldi agli sconfitti al primo turno e per le qualificazioni

Come fa notare lo stesso sito ufficiale del Roland Garros, i premi totali in palio per i tabelloni di singolare sono rimasti quasi invariati (+1,43%), mentre sono decisamente aumentati gli assegni spettanti agli sconfitti al primo turno, che nel 2022 porteranno a casa 62.000 euro a testa, circa il 35% in più di quanto era loro riservato nel 2019. Premi più alti anche per le qualificazioni: il montepremi totale per i tabelloni di qualificazione è aumentato del 66% rispetto al 2019 e del 30% rispetto al 2021. Per il primo turno di qualificazione sono previsti 14.000 euro, per il secondo turno 20.000 e per il terzo 31.000. Aumento significativo anche per i tabelloni di doppio, che vedranno il montepremi complessivo crescere del 6,1%.

Ecco il montepremi ufficiale del Roland Garros 2022

Risultato Montepremi (euro) Vincitore 2.200.000 Finalista 1.100.000 Semifinali 600.000 Quarti 380.000 Quarto turno 220.000 Terzo turno 125.800 Secondo turno 86.000 Primo turno 62.000

Alcaraz, mani nei capelli Credit Foto Eurosport

Al vincitore oltre 2 milioni di euro, la semifinale vale 600 mila euro

2,2 milioni di euro; esattamente la metà per i finalisti. Nel 2021 era 1,4 milioni di euro per il vincitore e 750 mila euro per il finalista sconfitto. Ecco quanto incasserà chi arriverà in finale nello Slam francese. La semifinale, sia per gli uomini che per le donne, vale ben 600 mila euro, mentre un quarto di finale ne garantisce 380 mila. A chi arriva al quarto turno (obiettivo minimo ad esempio di Sinner) spettano 220 mila euro. A chi vince il doppio 580 mila euro.

