Ad essere materiali, i quarti di finali di Wimbledon valgono 364.757 euro . Con vena più romantica, ai migliori otto del torneo spetta il Last Eight Club, membro a vita dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Sono i meriti di Jannik Sinner per aver battuto Carlos Alcaraz in uno sei match più attesi e simbolici del torneo: una sfida che si rinnoverà per molti anni e a tutte le latitudini del tennis del futuro.

Ad

Insomma, il posto di Sinner a Wimbledon è per sempre e grazie a un match vinto sul Centre Court nel giorno che ha celebrato il centenario del campo più famoso del mondo con una parata di campioni: Rod Laver e Billie Jean King, Stan Smith, Chris Evert, Bjorn Borg e John McEnroe, Venus Williams, Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer.

Wimbledon Il programma di martedì 5 luglio: Djokovic-Sinner alle 14:30 2 ORE FA

Wimbledon 2022, Roger Federer Credit Foto Getty Images

Così dalla prossima edizione, ma speriamo ne avrà bisogno fra davvero molti anni, Jannik Sinner sarà invitato dall’All England Club ad assistere al torneo, avrà posti riservati in tribuna e una “tenda privata" all’interno del circolo, con bar e tavolini per ospitare i suoi amici e colleghi membri.

Djokovic & Berrettini Credit Foto Getty Images

Dopo il barone Uberto De Mopurgo, che ha disputato i quarti di finale nel 1928, gli italiani soci a vita di Wimbledon sono Nicola Pietrangeli dal 1960, Adriano Panatta dal 1979, Davide Sanguinetti dal 1998 e il finalista uscente Matteo Berrettini.

In campo femminile, oltre a Lucia Valerio ai quarti del 1933, le socie italiane del Last Eight Club sono Laura Golarsa, che nel 1989 sfiorò l'imrpesa contro la tre volte campionessa Chris Evert (6-3 2-6 7-5); Silvia Farina dal 2003; Francesca Schiavone dal 2009 e Camila Giorgi, respinta da Serena Williams nel 2018 (3-6 6-3 6-4).

Sinner: "Elogi Djokovic? Lo ringrazio ma devo imparare tanto"

Wimbledon Sinner-Djokovic, in palio la semifinale: quando e dove vederla 19 ORE FA