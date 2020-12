È stato un anno duro, durissimo, sia per la vita quotidiana che per il mondo dello sport che però non si è fermato e ha provato a regalarci emozioni, nonostante tutte le difficoltà del caso. Non vediamo l’ora di mettercelo alle spalle questo 2020 che comunque ha sorriso ai colori azzurri: abbiamo scelto 10 campioni italiani che si sono distinti in quest’anno solare, motivando la nostra scelta. Ora sta a voi decidere chi è stato il “migliore tra i migliori”, esprimendo la vostra preferenza nel sondaggio qui sotto e mettendo più like possibile sulle card che troverete nei prossimi giorni sui nostri profili social (Facebook, Instagram e Twitter). Il vincitore sarà annunciato al termine dell’anno.

Il sondaggio: vota il miglior azzurro

Tutti Gli Sport I 23 libri di sport da regalare a Natale 18/12/2020 A 09:05

MIGLIOR ATLETA AZZURRO DEL 2020? Dorothea Wierer Filippo Ganna Federica Brignone Jannik Sinner Enea Bastianini Odette Giuffrida Benedetta Pilato Martina Trevisan Michela Moioli Niccolò Mannion

Dorothea Wierer

Le due medaglie d'oro e le due d'argento ai Mondiali di Anterselva, la seconda Coppa del mondo di biathlon consecutiva (prima donna a difendere il titolo dopo 18 anni), una stagione chiusa con 4 vittorie e una riaperta con un'altra vittoria. Che dire del 2020 di Dorothea Wierer?

Wierer perfetta al tiro, ma vince al fotofinish: highlights

Filippo Ganna

Il quarto titolo mondiale nell'inseguimento, l'oro mondiale a cronometro e i successi al Giro d'Italia, e se non fosse stato per il Covid, sarebbe arrivato sicuramente qualche altro successo dagli Europei di pista di Plovdiv. Comunque il 2020 di Pippo Ganna è stato un successone.

La pista, Imola, il Giro: il 2020 da record di Ganna

Federica Brignone

Il 2020 (anno solare) ha regalato a Federica Brignone 4 vittorie in Coppa del Mondo, consentendole di raggiungere quota 15 in carriera (come Isolde Kostner, seconda solo a Deborah Compagnoni) ma soprattutto la Coppa del Mondo generale (prima donna italiana a riuscirci) con 153 punti di vantaggio su Mikaela Shiffrin, oltre a quelle di slalom gigante e combinata. Wow!

Bassino, vittoria in apertura di stagione davanti a Brignone

Jannik Sinner

Ha scalato 41 posizioni in classifica rispetto a dove aveva cominciato la stagione; con il calcolo classico del ranking avrebbe addirittura chiuso nella Top20. Ha vinto il primo titolo ATP. Ha fatto sudare Nadal a Parigi. Ha fatto vedere enormi miglioramenti e lascia trasparire ancora grandi margini. Che dire di più? Nulla. Il pagellone del 2020 del tennis.

Sinner, il campione italiano più giovane: tutti i suoi record

Enea Bastianini

Bastianini ha trovato la consacrazione in Moto2, riportando in Italia il titolo che nel 2018 fu di Pecco Bagnaia. A 23 anni, dopo cinque stagioni in Moto3 sempre al vertice, ha dimostrato di essere pronto anche a vincere, battagliando e resistendo contro altri piloti di valore quali Luca Marini, Marco Bezzecchi e Sam Lowes. L'anno prossimo Enea Bastianini in MotoGP in sella alla Ducati del Team Esponsorama Racing. Sarà pronto per il grande salto?

Chi è Enea Bastianini, il nuovo campione del mondo Moto2

Odette Giuffrida

Quest'anno Odette avrebbe voluto lottare per una medaglia olimpica (nel 2016 fu argento a Rio) ma la fortissima judoka romana si è rifatta con un oro ai campionati europei di Praga: "Voglio vincere per gli italiani", aveva detto ed è stata di parola.

Odette Giuffrida argento nel judo a Rio 2016: le immagini più belle della sua impresa

Benedetta Pilato

Anno di record per la giovanissima Benedetta (ha solo 15 anni): nuovo primato italiano assoluto nei 50 metri rana in vasca corta (28"81, migliorato quattro volte), uguagliando il record europeo di Rūta Meilutytė e nuovo primato italiano nei 100 metri vasca corta fissando (1'03"55).

Martina Trevisan

La prima volta agli Australian Open, i quarti di finale al Roland Garros (nona italiana di sempre nella seconda settimana), prima finale WTA in doppio e l'ingresso nella Top 100 sono i punti più alti raggiunti da Martina nel 2020.

Trevisan, che corsa! I colpi più belli dalle qualificazioni ai quarti

Niccolò Mannion

Nico Mannion è diventato l'8° italiano a sbarcare in NBA, scelto con la numero 48 dai Golden State Warriors: un grande onore, ma anche una grande responsabilità. Il suo contratto two-way gli darà la possibilità di giocare 50 delle 72 partite di regular season. Speriamo possa sfruttare questa opportunità al meglio.

Da Rusconi a Mannion, i giocatori italiani in NBA

Michela Moioli

Due vittorie in Coppa del Mondo (Big White e Veysonnaz) sommate a quella raccolta a Cervinia a fine 2019 consentono a Michi di sollevare la sua terza Coppa di snowboard cross, dopo quelle del 2016 e 2018. La 24enne di Alzano Lombardo è la prima italiana ad aggiudicarsi tre coppe di cristallo in una disciplina invernale.

🎙 Michela Moioli: "Vi svelo come ho vinto la Coppa del Mondo"

Tutti Gli Sport Le migliori invasioni di animali in campo nel 2020 2 ORE FA