Néstor Girolami ha dato tanti consigli a suo fratello Franco, che in questo weekend sarà d scena nel TCR Europe allo Slovakia Ring.

La serie europea è quella subito prima del WTCR – FIA World Touring Car Cup, con tanti piloti che poi sono approdati nel Mondiale una volta affrontatala, come ad esempio Mikel Azcona, Santiago Urrutia, Andreas Bäckman, Jessica Bäckman, Luca Engstler e Gilles Magnus.



Franco Girolami guiderà la Honda Civic Type R TCR della PSS Racing con il suo compagno Viktor Davidovski. Néstor Girolami lo ha quindi seguito nei test pre-campionato.



“Sono felice per lui di questo approdo in Europa, dato che se lo merita avendo vinto il Top Race V6 [in Argentina] nel 2019 - ha detto Néstor - Sarà dura perché dovrà conoscere tutte le piste e quindi come primo anno avrà molto da imparare. Allo stesso tempo, però, deve fare risultati per crescere".



“Sa che dovrà essere veloce e intelligente evitando errori, l'obiettivo è terminare nei primi tre e questo lo dovrà perseguire tenendo però conto che dovrà sfruttare ogni occasione. E' forte e sa come si guida una TCR, nei test l'ho seguito e ho provato a consigliarlo secondo quanto ho imparato nel WTCR. Sono molto felice che possa correre con la Honda, in questo modo possiamo condividere ogni cosa".



“Ho cercato di trasmettergli il 100% delle mie sensazioni alla guida, anche se avrà gomme diverse che ovviamente ti danno sensazioni diverse. Comunque con la mia esperienza cercherò di farlo crescere e andare più veloce passo dopo passo".



Sono 8 i piloti che hanno già corso nel WTCR e che presenzieranno in griglia nel TCR Europe: Mehdi Bennani, Nicolas Baert, Mat'o Homola, Niels Langeveld, Dániel Nagy e Jack Young. Anche Mikel Azcona e Tom Coronel non mancheranno.

