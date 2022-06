Test fondamentale per Marcell Jacobs prima dei Mondiali di Eugene. Il campione olimpico dei 100 metri, ancora in fase di recupero dal fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori per un mese abbondante, ha deciso di partecipare alla Diamond League di Stoccolma. Non è la prima volta che Jacobs gareggia al rientro dall'giovedì 30 giugno, l'oro di Tokyo proverà a spingere un po' di più e ritrovare la migliore sgambata, sperando nella migliore delle ipotesi di scendere sotto ai 10 secondi per la prima volta nel 2022. Il miglior tempo stagionale del 27enne azzurro nelle centellinate uscite precedenti infatti è un 10"04 fatto segnare a Savona, sicuramente non basterebbe per puntare ad una medaglia iridata, considerato lo strepitoso prima dei Mondiali di Eugene. Il campione olimpico dei 100 metri, ancora in fase di recupero dal fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori per un mese abbondante, ha deciso di partecipare alla. Non è la prima volta che Jacobs gareggia al rientro dall' infortunio al bicipite : lo abbiamo già visto in scena nel weekend precedente ai Campionati Italiani , dove ha sì conquistato il titolo ma senza esagerare per non rischiare un inutile peggioramento delle sue condizioni. Nel meeting della capitale svedese in programma, l'oro di Tokyo proverà a spingere un po' di più e ritrovare la migliore sgambata, sperando nella migliore delle ipotesi di scendere sotto ai 10 secondi per la prima volta nel 2022. Il miglior tempo stagionale del 27enne azzurro nelle centellinate uscite precedenti infatti è un 10"04 fatto segnare a Savona, sicuramente non basterebbe per puntare ad una medaglia iridata, considerato lo strepitoso stato di forma mostrato dai principali rivali a poche settimane dal grande appuntamento dell'anno.

Come sta Marcell Jacobs?

Ora va bene, mi sentivo un po' stressato prima di tornare in pista, ma ora sono tornato e posso concentrami sui Mondiali, il mio grande obiettivo - ha affermato l'olimpionico - Per questo spero di raggiungere il top della forma tra due settimane. L'Infortunio è arrivato in un momento della stagione e ha rovinato i miei piani ma ora l'importante per me è gareggiare il più possibile per ritrovare certi automatismi". In un'intervista all'ANSA alla vigilia della tappa di Diamond League a Stoccolma, Marcell Jacobs ha parlato delle sue condizioni fisiche : "- ha affermato l'olimpionico -".

Marcell Jacobs alla Diamond League di Stoccolma: data e orario

La Diamond League di Stoccolma, ottavo round del massimo circuito internazionale di atletica, va in scena giovedì 30 giugno. La finale dei 100 metri è in programma alle ore 20.15. Sarà una prova di assoluto livello per Marcell Jacobs lungo il rettilineo dell'Olympiastadion, dato che si scontrerà tra gli altri con britannico Reece Prescod (che ha già ritoccato il suo personale in 9"93), il sudafricano Akani Simbine (personale di 9"84) e il transalpino Jimmy Vicaut.

Giovedì 30 giugno 2022

Diamond League Stoccolma

Ore 20.15 - 100 metri maschili (Jacobs)

Non solo Jacobs: a che ora gareggiano Vallortigara e Folorunso

Marcell Jacobs non è l'unico italiano iscritto nel meeting di Stoccolma. Presenti anche due atlete che hanno mostrato un'ottima condizione durante gli Assoluti di Rieti: Elena Vallortigara, fresca della seconda miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in alto, e Ayomide Folorunso, a caccia del record italiano nei 400 ostacoli. Entrambe scendono in pedana e in pista prima del campione olimpico.

Giovedì 30 giugno 2022

Diamond League Stoccolma

Ore 19.42 - Salto in alto femminile (Vallortigara)

Ore 20:04 - 400 metri ostacoli femminili (Folorunso)

Diamond League Stoccolma: dove vederla in diretta tv e live streaming

La Diamond League di Stoccolma è visibile a partire dalle ore 20.00 in diretta tv su Rai Sport e su Sky Sport Action. Ma è possibile seguirla anche in streaming gratuitamente sulla piattaforme Rai Play oppure in abbonamento su NOW TV.

