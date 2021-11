Lo starting five scelto da coach Sarunas Jasikevicius per il suo Barcellona: Nick Calathes, Cory Higgins, Nigel Hayes-Davis, Nikola Mirotic e Sertac Sanli. Quintetto molto pesante anche per la squadra blaugrana, con Hayes-Davis da tre tattico.

Lo starting five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Devon Hall, Shavon Shields, Gigi Datome, Nicolò Melli e Kyle Hines. Confermato il quintetto delle ultime uscite post-infortunio di Delaney, con Hall schierato da playmaker ed esterni fisici.

Ritmo alto, movimento di palla fluido in attacco, letture rapide, utilizzo dei lunghi, enorme attenzione difensiva, capacità di resistere fisicamente e sui mismatch: queste le chiavi che l'Olimpia dovrà sfruttare per vincere una partita sulla carta molto difficile.

Il Barcellona dovrà invece fare a meno di Alex Abrines, lungodegente per un infortunio grave a un ginocchio.

Malcolm Delaney, grande ex. Delaney è ancora out per Davide Alviti (scelta tecnica) e Riccardo Moraschini (sospeso per positività a uno steroide). Anche questa sera Milano dovrà fare a meno di, grande ex. Delaney è ancora out per l'infortunio sofferto nel finale della partita vinta contro l'Asvel Villeurbanne . Si tratta di un'assenza pesante per gli equilibri dell'Olimpia su entrambi i lati del campo: a Milano manca il suo generale in attacco, ma anche il miglior difensore sul pallone. Out anche(scelta tecnica) e(sospeso per positività a uno steroide).

L'head-to-head nella storia dell'Eurolega moderna dice 11-6 in favore del Barcellona. Al Forum il conto è in parità, 4-4. In generale, però, il Barcellona ha vinto gli ultimi 4 scontri diretti con l'Olimpia, compreso lo sweep della scorsa stagione (3-0 compresa la semifinale di Colonia).

Si tratta del remake della semifinale di Colonia dello scorso maggio , dove il Barcellona si impose con un canestro di Cory Higgins a otto decimi dalla sirena dopo uno sfortunatissimo errore di Kevin Punter sulla tripla del potenziale successo biancorosso. Il Barcellona staccò il pass per la finale dove fu poi battuto dall'Anadolu Efes Istanbul.

AX Armani Exchange Milano - FC Barcellona, scontro al vertice dell'ottava giornata di Eurolega. Entrambe si presentano alla serata con un record di 6-1, Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, scontro al vertice dell'ottava giornata di Eurolega. Entrambe si presentano alla serata con accoppiate in vetta alla classifica . La vincente si prenderà, almeno per una settimana, il primo posto in solitaria!

