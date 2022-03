Sonoi precedenti tra Milano e Panathinaikos nell'epoca dell'Eurolega moderna, e il bilancio pende nettamente in favore della squadra greca (). Nell'era di coach Messina, l'Olimpia è in vantaggio: entrambe le sconfitte, maturate in volata dopo grandi rimonte subite, risalgono alla scorsa stagione. Nel match di andata, disputato il 14 dicembre al Forum, Milano si impose con il punteggio di 75-54 , esplodendo nella ripresa dopo il +4 dell'intervallo lungo.fu MVP della partita con 19 punti, suo career-high in Eurolega.