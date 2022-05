AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, gara-1 delle semifinali playoff LBA Serie A. L'Olimpia si presenta dopo aver eliminato la UnaHotels Reggio Emilia Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara-1 delle semifinali playoff LBA Serie A. L'Olimpia si presenta dopo aver eliminato la UnaHotels Reggio Emilia con un netto 3-0 , mentre la Dinamo (sesta in regular-season). vola sull'entusiasmo derivante dall'upset piazzato nel primo turno ai danni della Germani Brescia

Virtus Segafredo Bologna ha conquistato il primo punto della serie di semifinali contro la Bertram Derthona Tortona Stefano Belinelli. Il Beli ha realizzato 25 punti, 19 dei quali nel solo quarto periodo (sui 26 complessivi della sua squadra). Nel frattempo, dall'altra parte del tabellone, laha conquistato il primo punto della serie di semifinali contro la Bertram Derthona Tortona aggiudicandosi gara-1 per 77-73 in rimonta , spinta da una prestazione spettacolare di. Il Beli ha realizzato 25 punti, 19 dei quali nel solo quarto periodo (sui 26 complessivi della sua squadra).

Ad

Il LIVE-Blogging della partita

Serie A Milano-Sassari in semifinale: calendario, risultati e highlights 25/05/2022 A 11:53

50-42 al 20' - Sassari resta in scia con Bilan e Robinson

La Dinamo assorbe il primo vero tentativo di allungo biancorosso nel finale del secondo quarto. Un paio di appoggi di Miro Bilan, finalmente in grado di sfuggire ai tentacoli di Kyle Hines, e un'accelerazione di Robinson innescano un contro-break di 4-8 per ridurre il gap a 8 lunghezze all'intervallo lungo.

46-34 al 18' - Milano allunga con un attacco brillante

Datome, Shields e le invenzioni continue di Rodriguez lanciano l'Olimpia al nuovo massimo vantaggio sul +12 a 2'32" dalla sirena del secondo periodo. Milano tira con il 75% da due e il 47% dall'arco. Sassari resta a galla soltanto con cinque punti di Kaspar Treier. Time-out obbligato per coach Piero Bucchi.

39-29 al 15' - Milano avanti in doppia cifra

Il fatturato della Dinamo nella prima metà del secondo quarto si riduce a una sola tripla di Eimantas Bendzius. L'Olimpia alza la qualità difensiva e tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio con un canestro di Shields e una gran giocata di Rodriguez per Hines.

35-26 al 12' - Si rivede Nicolò Melli

Dopo un mese di stop forzato per l'infortunio al polpaccio sofferto in gara-1 dei playoff di Eurolega contro l'Efes, Milano ritrova Nik Melli, entrato all'inizio del secondo periodo. Pippo Ricci apre il fuoco con la tripla del +9 (la settima per Milano), e una palla persa di Burnell costringe coach Piero Bucchi a chiamare il primo time-out di serata.

32-26 al 10' - Spallata di Shavon Shields!

Milano chiude sul +6 un primo quarto giocato a ritmo altissimo e con ottime percentuali per entrambe le squadre. Shavon Shields suona la carica segnando 8 punti consecutivi (sono già 10 in totale) e servendo poi l'assist per la tripla del +9 firmata da Tommaso Baldasso, ma Sassari resta in scia con un canestrone pazzesco di Stefano Gentile a fil di sirena.

21-21 all'8' - Robinson eroico per Sassari

Gerald Robinson si carica l'attacco della Dinamo sulla spalle e mette in grande difficoltà la difesa avversaria con le sue accelerazioni dal palleggio: sono già 12 i suoi punti a referto, in meno di otto minuti! Milano vede sfumare un mini-vantaggio costruito grazie ai canestri di Rodriguez e Datome.

15-15 al 6' - Allunga Sassari, risponde Milano

Dopo i tanti tiri dall'arco iniziali, il pallone inizia ad andare in area. La Dinamo tenta un primo mini-allungo con Bilan e Robinson, ma l'Olimpia risponde accendendo i grandi veterani: Rodriguez, Hines e Datome tengono la partita ancora in equilibrio.

8-7 al 3' - Inizio molto equilibrato, si tira tanto da fuori

L'avvio di partita è di marca ospite. Dopo il primo canestro dall'arco di Datome, Sassari mette la testa avanti con un paio di triple di Burnell e Robinson, mentre l'Olimpia risponde con Shields e Bentil. Il tiro da fuori, al momento, viene cavalcato molto da entrambe.

0-0 - Si comincia!

Milano in campo con Rodriguez, Shields, Datome, Bentil e Hines. Sassari con Robinson, Kruslin, Bendzius, Burnell e Bilan. Il primo possesso è giocato da Milano.

Da quando Sassari è salita in Serie A, Olimpia e Dinamo si sono incrociate quattro volte in semifinale. Milano si è imposta 3-1 nel 2010-11, e 4-2 nel 2013-14. Sassari si è presa la rivincita nel 2014-15, eliminando l'Olimpia in sette gare, e nel 2018-19, quando, guidata da Gianmarco Pozzecco (ora sulla panchina biancorossa), sgambettò la squadra di coach Simone Pianigiani con un netto 3-0.

I 12 convocati di coach Piero Bucchi: Emmanuele Pitirra, Miro Bilan, David Logan, Gerald Robinson, Filip Kruslin, Luca Gandini, Jack Devecchi, Kaspar Treier, Jason Burnell, Eimantas Bendzius, Stefano Gentile e Ousmane Diop.

I 12 convocati da coach Ettore Messina: Nicolò Melli, Jerian Grant, Sergio Rodriguez, Pippo Ricci, Paul Biligha, Devon Hall, Tommaso Baldasso, Shavon Shields, Davide Alviti, Kyle Hines, Ben Bentil, Gigi Datome. Out per turnover Trey Kell, Kaleb Tarczewski e Troy Daniels.

Semifinali playoff: i pronostici di Basile, Fucka, Pittis, Poeta e Savic

Serie A Semifinali playoff: i pronostici di Basile, Fucka, Pittis, Poeta e Savic 26/05/2022 A 14:27