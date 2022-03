NEI PANNI DEL MILAN SU CHI PUNTERESTE? Andrea Belotti Divock Origi

Ad

Origi, esperienza internazionale e duttilità

Calciomercato Il Milan pensa ad Origi a costo zero: è la punta giusta per Pioli? 16/03/2022 A 19:10

Riserva di lusso nel Liverpool di Klopp, Divock Origi è stato quasi sempre all'ombra del tridente Salah-Firmino-Mané riuscendo a diventare comunque l'idolo dei tifosi grazie ad alcuni gol pesanti (su tutti la doppietta al Barcellona nella semifinale di ritorno e il gol in finale contro il Tottenham in Champions nel 2019). Il belga ex Wolfsburg e Lille non ha mai segnato tanto in carriera, ma ha dalla sua un'importante esperienza internazionale sia con i Reds che in Nazionale: è un attaccante moderno e tecnico che all'occorrenza può adattarsi al ruolo di esterno sinistro. L'idea di vederlo calato nel 4-2-3-1 di Pioli è senza dubbio intrigante: per caratteristiche è in grado infatti di ricoprire sia il ruolo di vice Giroud (o di Ibra) sia quello di vice Leao, anche se nel repertorio non ha gli stessi strappi in velocità del portoghese.

Divock Origi mostra sorridente la Carabao Cup vinta ai rigori contro il Chelsea - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

La scheda di Divock Origi

Data di nascita 18 aprile 1995 Altezza e peso 186 cm x 75 kg Ruolo Attaccante centrale o esterno Piede preferito Destro Nazionalità Belga Scadenza contratto 30 giugno 2022 Valutazione (Transfermarkt) 12 milioni di euro

Divock Origi in azione durante Milan-Liverpool - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

I numeri di Origi al Liverpool (ultimi 4 anni)

Stagione Gol + assist (presenze) 2018-19 8 + 2 (22) 2019-20 6 + 4 (42) 2020-21 1 + 2 (17) 2021-22 5 + 3 (14)

Belotti, bomber da area di rigore pronto al grande salto

Rimane da capire se ai rossoneri farebbe più comodo un giocatore alla Origi o uno alla Belotti. Il Gallo, punta centrale per eccellenza, sta ritrovando la forma migliore dopo un lungo periodo di appannamento complice qualche infortunio di troppo. Rispetto al belga, l'azzurro campione d'Europa garantisce maggiore presenza negli ultimi 16 metri e rappresenterebbe in tutto e per tutto l'alter ego di Giroud, seppure con un bagaglio tecnico inferiore. Belotti, che non ha mai nascosto la propria simpatia per i colori rossoneri, ha sempre chiuso la stagione in doppia cifra da quando veste la maglia del Torino (di sicuro non tra le squadre più prolifiche della Serie A) e con 102 reti all'attivo occupa il 6° posto nella classifica di tutti i tempi dei bomber del nostro campionato ancora in attività (meglio di lui solo Quagliarella, Immobile, Ibrahimovic, Mertens e Zapata). Compirà 29 anni il prossimo dicembre, è nel pieno della maturità calcistica e il tempo per il salto in una grande squadra sembra ormai arrivato. Ancora qualche mese e scopriremo se il Gallo inizierà a cantare a Milano. Nel frattempo a casa Milan i ragionamenti proseguono...

Andrea Belotti in azione durante Torino-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La scheda di Andrea Belotti

Data di nascita 20 dicembre 1993 Altezza e peso 181 cm x 84 kg Ruolo Attaccante centrale Piede preferito Destro Nazionalità Italiana Scadenza contratto 30 giugno 2022 Valutazione (Transfermarkt) 28 milioni di euro

Andrea Belotti esulta dopo il gol in Juventus-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

I numeri di Belotti al Torino

Stagione Gol + assist (presenze) 2015-16 12 + 6 (37) 2016-17 28 + 5 (38) 2017-18 13 + 5 (35) 2018-19 17 + 1 (39) 2019-20 22 + 4 (44) 2020-21 13 + 7 (36) 2021-22 4 + 1 (16)

Ibrahimovic: "Non mollo fino a quando non vinco con il Milan"

Calciomercato City, offerta shock a Haaland: pronti 30 milioni a stagione 16/03/2022 A 10:56