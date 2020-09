Il triangolo di mercato Inter-Juventus-Barcellona sta regalando giorni caldissimi. Tra Milano, Torino e la città catalana i colloqui e gli incontri si fanno di ora in ora sempre più fitti, così come sempre più fitte sono le indiscrezioni. Sul tavolo ci sono tre grossi nomi: Arturo Vidal, Lautaro Martinez e Luis Suarez. Tutti e tre, chi più chi meno, con le valigie in mano e pronte a cambiare squadra e vita. Vediamo a che punto sono le singole trattative e quali sviluppi ci possiamo attendere.

Inter-Vidal, è tutto fatto

A Milano sponda nerazzurra è scattato il conto alla rovescia per dare il benvenuto ad Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ex Juventus, vecchio pallino di Antonio Conte che l'ha avuto con sé anche in bianconero con risultati eccellenti, si può ormai considerare un nuovo giocatore dell'Inter. Restano solo da definire alcuni dettagli relativi all'attuale contratto che lega il giocatore al Barcellona: una volta sciolto questo vincolo, Vidal firmerà il suo nuovo accordo per l'Inter fino al 2022. Fumata bianca e annuncio ufficiale sono attesi nei prossimi giorni.

Lautaro Martinez: irrompe il Real Madrid

Molto più complessa in casa Inter la situazione che riguarda Lautaro Martinez. Gli agenti dell'attaccante argentino sono reduci da un tour esplorativo in Spagna dove, olte che con il Barcellona, hanno parlato anche con il Real Madrid trovando (e questa è la notizia) un principio di accordo. I nerazzurri valutano Lautaro circa 100 milioni: la sua cessione consentirebbe di finanziare l'acquisto di Hakimi (40 milioni) e di investire il resto per portare a Milano N'Golo Kanté, altro chiodo fisso di Conte per irrobustire il centrocampo. Nell'operazione, secondo quanto riferito da Sportmediaset, potrebbe rientrare anche Luka Jovic che approderebbe all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Barcellona: ultimatum a Suarez

Tensione alle stelle tra il Barcellona e Luis Suarez. Il Pistolero, finito ai margini del progetto tecnico di Ronald Koeman, non ha intenzione di rinunciare agli emolumenti del suo ultimo anno di contratto in scadenza nel 2021. Un atteggiamento che non piace alla dirigena blaugrana. Secondo il quotidiano Sport, infatti, il Barça avrebbe intimato all'uruguaiano di accettare l'offerta della Juventus: in caso contrario sarebbe persino disposto a tenere in tribuna l'attaccante per tutta la prossima stagione. Nel frattempo a metà settimana si conosceranno le tempistiche relative all'ottenimento del passaporto italiano di Suarez. La Juve aspetta, incrocia le dita e spera che tutti gli incastri si sistemino per dare al più presto un nuovo attaccante ad Andrea Pirlo.

