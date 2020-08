Tanti giocatori di spessore sono al momento senza contratto: da Cavani a Mandzukic, da David Silva e Callejon. La Top10 degli svincolati nella sessione estiva del calciomercato 2020.

Edinson Cavani (33)

Il nome forse più prestigioso dell’intera lista. L’attaccante uruguaiano può ancora fare la fortuna di tante. Dopo una carriera al PSG a 33 anni è certamente entrato nella fase discendente della sua carriera, ma ancora una o due stagioni ad alto livello potrebbero essere nelle sue corde. Il Benfica tra le favorite, anche se l’ingaggio resta alto. Su di lui ci aveva fatto un pensierino anche l'Inter.

David Silva (34)

Dopo una vita a disegnare calcio al Manchester City, il canario ha terminato la sua avventura in Premier League. In tante ci stanno provando, tra le più convinte proprio la Lazio. L’ingaggio resta alto, ma il giocatore può ancora dire la sua. Come dimostrano del resto le offerte – tutte declinate – che gli erano arrivare nel corso dell’anno da altri club di Premier.

José Maria Callejon (33)

E’ stato un filo conduttore di tante gestioni diverse del Napoli: da Benitez a Sarri, passando per Ancelotti e Gattuso. Anche lui 33 candeline, Callejon è uno degli svincolati di prestigio della Serie A. Si parla di un’offerta del Benevento. Ma potrebbe far gol anche a club con qualche ambizione in più.

Mario Gotze (28)

A soli 28 anni, teoricamente Mario Gotze avrebbe ancora tanto da dare al calcio. Negli ultimi tempi però il tedesco autore del gol che regalò alla Germania il titolo mondiale del 2014 ha dato la sensazione di essersi un po’ perso. Una bella scommessa che non è detto però possa rivelarsi vincente. Tempo fa in Italia ci aveva messo gli occhi addosso sia la Lazio che la Fiorentina.

Willian (31)

Il brasiliano ha passato la sua intera carriera europea al Chelsea, ma adesso è a caccia di una nuova squadra. Anni fa si mormorò di un interessamento per lui anche della Juventus, ma il nodo resta un ingaggio alto. Nelle ultime ore sembra averci pensato sul serio l’Arsenal, per passaggio che resterebbe da londinese a londinese.

Jan Vertonghen (33)

Anche lui classe 1987, il difensore belga ha ufficialmente chiuso la sua avventura col Tottenham. Giocatore d’esperienza e di valore importante, pare essere a un passo dalla Roma. Con lui i giallorossi spera di ritrovare un colpo simile a quello fatto con Smalling.

Thiago Silva (35)

Qualche annetto in più rispetto agli altri giocatori di questa lista, Thiago Silva, effettivamente, ce l’ha. Sperava di poter chiudere al PSG ma con i parigini non è mai arrivato il prolungamento. Dopo la Champions sarà ufficialmente libero. In tante alla finestra: dall’Everton di Ancelotti al Benfica.

Daniel Sturridge (30)

Anche l’ex Chelsea e Liverpool è libero. E la carta d’identità non è nemmeno così avanzata. La verità però è che dopo l’anno di gloria insieme a Luis Suarez in maglia Reds, l’attaccante inglese non è praticamente mai più riuscito ad andare in doppia cifra. Una bella scommessa insomma.

Giacomo Bonaventura (30)

Trentuno anni il prossimo 22 agosto, dopo una bella fetta di carriera in maglia rossonera Bonaventura è nella lista degli svincolati di buon livello. Sicuramente ci sarà mercato per lui in Serie A, con Sassuolo e Benevento che gli hanno già strizzato l’occhio.

Mario Mandzukic (34)

Uomo fidato di Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus, il breve passaggio in Qatar l’ha un po’ tagliato fuori dai radar. In questa rapida estate di calciomercato però Mario Mandzukic può tornare di moda. Su di lui si continua a chiacchierare soprattutto di un interessamento della Fiorentina. Staremo a vedere.

