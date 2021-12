Una posizione in classifica deludente e una situazione rinnovi che sta diventando spinosa: in casa, sui rinnovi che sembravano certi diancora non si vede la firma e, con ogni probabilità, sarà necessario il nuovo anno per formalizzare il tutto. Sullo sfondo, anche il futuro disembra incerto; il suo procuratore Mino Raiola , paparazzato per le vie di Torino, ha rivelato: